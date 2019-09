Por la devaluación, conviene comprar un auto 0km antes que un usado

La devaluación del mes pasado dejó a los autos cero kilómetro con precios en dólares muy por debajo del promedio histórico. Si a eso se le suman las bonificaciones que ofrecen entre las terminales y las concesionarias –que pueden alcanzar los $ 250.000–, hoy resulta más conveniente comprar un vehículo nuevo antes que uno usado.

La diferencia de precio entre un 0km y un usado de un año de antigüedad está entre las más bajas de la historia, explicaron en el mercado, y la perspectiva es que, quien compra hoy un auto, dentro de un año lo pueda vender por la misma cantidad de dólares que los que pagó.

"Este fin de semana vendimos el utilitario Fiat Fiorino por $ 485.000. Con un dólar a $ 58, estamos hablando de u$s 8300 por un vehículo que históricamente estuvo alrededor de los u$s 10.000. Hoy es el momento de comprar, porque los valores están muy deprimidos", indicó Eugenio Velayos, gerente general de las marcas Fiat, Chrysler y Jeep de la concesionaria Taraborelli, y agregó que esta camioneta tiene una bonificación en el precio del 43% sobre el precio de lista.

Según el listado de precios de referencia de autos usados que publica la Cámara de Comercio Automotor, un Fiat Fiorino modelo 2018 vale $ 371.000. Es decir que la diferencia entre uno y otro es de poco más de $ 120.000.

En el caso de Fiat, indicó Velayos, las bonificaciones para la mayoría de los modelos ronda el 30%. En dinero eso significa un ahorro de $ 250.000 para el Cronos, de $ 280.000 para la pickup Strada, de $ 202.000 para el Argo y de $ 204.000 para el Mobi.

"En términos relativos lo más conveniente es comprar un 0 km, siempre que hablemos de una operación de contado, con la que se pueden obtener los mejores descuentos", detallaron fuentes del mercado.

La ventana de oportunidad, destacaron, se mantendrá por un tiempo más, porque todavía falta para que los precios de los vehículos aumenten un porcentaje equivalente a la devaluación.

"Cuando se habla de la competitividad en dólares de los precios actuales hay que hacer la salvedad de que la gente cobra en pesos. Pero eso no quita que haya empresas que tengan su presupuesto formulado en la moneda estadounidense o que haya gente que tiene ahorros y pueda aprovechar este momento", afirmó Hernán Dietrich, CEO de la concesionaria que lleva su apellido, que trabaja con Volkswagen y Ford.

Un VW Gol 0km se consigue por u$s 8700. El precio histórico promedio ronda los u$s 10.000

Dietrich dijo que la oportunidad de obtener un buen precio no está solo en los autos más baratos, sino que también hay buenos precios en vehículos importados. Entre los primeros, el VW Gol se vende en $ 510.000 (u$s 8700), más de $ 240.000 por debajo del precio de lista fijado por la terminal. Este modelo con un año de antigüedad tiene un precio de referencia de $ 342.000.

Entre los importados, destacó que el New Beetle, que históricamente valía u$s 22.000 hoy se puede comprar por apenas u$s 16.500.

Según indicó, durante las dos semanas posteriores a la última devaluación, las sucursales de la firma que dirige tuvieron un incremento de consultas. Los interesados querían saber qué autos no habían variado de precio y en qué condiciones se podían adquirir.

"A veces se piensa que si se deja pasar el tiempo, todas las terminales aumentan los precios y se pierde la oportunidad. Pero la realidad es que, más allá de las variaciones, los 0 km todavía todavía están relativamente baratos", agregó.

Este mes no se renovó el plan del gobierno, que otorgaba descuentos de $ 50.000 pesos en autos de hasta $ 750.000 y de $ 90.000 para los de monto superior. Sin embargo, fuentes del sector dijeron que más de una terminal decidió sostener estas bonificaciones para evitar una caída mayor de las ventas.

Las terminales siguen con una estrategia de precios agresiva para evitar una caída mayor en las ventas

A eso se le suma un descuento adicional que hacen las concesionarias, que resignan margen de ganancia para mantener la actividad.

El directivo de una concesionaria explicó que cuando se llega a un determinado volumen de ventas mensuales, la terminal ofrece un importante descuento. La manera de trabajar que adoptan en varias cadenas, agregó es vender desde el primer día del mes como si se hubiera llegado a ese objetivo. El riesgo es resignar ganancia, pero hoy es la única manera de tentar al comprador.

"El mercado sigue agresivo. Tanto en terminales como en concesionarios. La necesidad de vender y la visión de los jugadores que arman el pricing es seguir con esa agresividad", concluyó Dietrich.