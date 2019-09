Por la devaluación, Telecom invirtió un 30% menos de lo previsto

En marzo del año pasado, apenas unos meses después de la fusión con Cablevisión, Telecom anunciaba un plan de inversiones por u$s 5000 millones que le llevaría tres años de implementación. Tras la crisis de agosto de 2018, la compañía tuvo que recalcular y extender el plazo para el desembolso un año más. Sin embargo, el cimbronazo cambiario post-PASO volvió a golpear las previsiones de la empresa, que vio cómo en estos dos años invirtió casi un 30% menos de lo anunciado y se quedó sin certezas sobre la conclusión del plan original.

"El año pasado dijimos que no serían tres, sino cuatro años. Ahora, no sabemos cuánto tiempo nos llevará alcanzar los u$s 5000 millones de inversión. Lo podremos decir con seguridad cuando haya certezas en la Argentina", dijo Carlos Moltini, CEO de Telecom, durante un encuentro con periodistas en las Jornadas Internacionals de ATVC.

Según detalló de los u$s 3200 que se preveía desembolsar el primer bienio, solo se habrán invertido u$s 2250 millones para fines de 2019. El panorama para 2020, en tanto, es aún menos alentador y se estima seguirá en caída.

En 2018 se cumplió con u$s 1350 millones de los u$s 1500 millones presupuestados. El nivel de inversiones, destacó Moltini, se pudo sostener porque antes del inicio de la crisis, la compañía había adelantado la compra de fierros antes de la devaluación. En cambio, para diciembre de este año solo se habrán desembolsado u$s 900 millones sobre los u$s 1700 millones previstos.

Moltini aseguró, sin embargo, que el monto total se mantiene sin cambios y destacó que, más allá del escenario macroeconómico, no hubo cambios que justifiquen hacer algo de manera diferente.

"No hay Telecom exitosa sin una Argentina exitosa. Necesitamos que quien sea que asuma el próximo gobierno trabaje para acomodar la macro, porque es esencial para el crecimiento", agregó y detalló que espera que la próxima administración entienda que la industria de las telecomunicaciones "contribuyen al desarrollo de otras industrias".

Asimismo, se quejó de que este año el sector pagará $ 10.000 millones en tasas, impuestos y contribuciones, que se suman al IVA, impuesto a las Ganancias, al cheque y otros tributos comunes a todos los actores de la economía. Además, dijo que se está pagando un 25% de derechos aduaneros para la importación de equipos y, en algunos casos, un impuesto a los bienes suntuarios.

Moltini destacó que gracias al nivel de inversiones sostenido el año pasado y la oferta convergente de productos, Telecom volvió a tener contabilidad positiva a partir de agosto de 2018

"Cuando AT&T importa equipos en Estados Unidos paga cero aranceles y eso que tiene abonos de cientos de dólares por cada hogar. Hay que generar una transformación que permita acelerar el despliegue de infraestructura", dijo y aseguró que el ingreso promedio por usuario (ARPU, por su sigla inglesa) en dólares cayó significativamente en los últimos dos años.

En ese sentido, Moltini dijo que los precios en dólares que pagan los usuarios por los distintos servicios de la compañía no son suficientes para sostener el nivel de inversión.

Además, destacó que la compañía está haciendo lo posible para actualizar las tarifas en función de lo que el bolsilo del consumidor pueda tolerar y reconoció que a veces el aumento está por encima de ese nivel. Sin embargo, los incrementos no hicieron que cayera el número de clientes.

"La oferta de un paquete convergente que incluye telefonía, cable e Internet, tuvo mucho atractivo en el mercado. Pero eso no resuelve el problema de la falta de dólares necesarios para continuar con el plan de infraestructura", concluyó.