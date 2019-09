Por la crisis e incertidumbre, cayó 35% el número de fusiones y adquisiciones de empresas

La crisis económica y financiera del país y, como consecuencia, la incertidumbre generada impulsaron una fuerte caída en el número de operaciones de adquisiciones y fusiones de empresas en lo que va del año y una baja aún mayor del dinero en dólares pagado.

En los primeros ocho meses de este año, se completaron 31 transacciones de M&A (fusiones & adquisiciones) por un valor de u$s 3.400 millones, lo que significa una caída de 35% en la cantidad de operaciones y de 65% en el dinero abonado, con respecto a igual período de 2018, según datos de la consultora First Capital Group. Entre enero y agosto del año pasado, se habían cerrado 47 transacciones por u$s 9.896 millones.

“La caída está relacionada a la crisis económica y financiera que vive el país, que le ha quitado previsibilidad a los inversores. Empezó como una caída gradual a partir del primer semestre de 2018, cuando se produjo la primera devaluación de la moneda, y se ha ido profundizando en 2019. Más aún en los últimos meses, a partir de la incertidumbre política y económica que ha generado el resultado de las elecciones primarias (se ha cerrado sólo una operación desde las PASO)”, explicó Juan Tripier, manager de First Capital Group.

A pesar de esta situación, en el ranking regional la Argentina fue el tercer país más activo en M&A en Latinoamérica, después de Brasil y Colombia. En la región también se registra una caída del M&A, principalmente por incertidumbre política en Brasil y tensiones comerciales a nivel internacional, que afectaron, entre otros, al mercado mexicano, explicaron desde la consultora.

Los sectores más activos en Argentina fueron Servicios Financieros, Tecnología & Internet, Agribusiness y Energía. Se destacó la participación cada vez más predominante de Tecnología & Internet, que representó el 25% de las transacciones completadas, una tendencia que seguramente continuará a futuro. En el sector de Telecomunicaciones, que históricamente registró una alta actividad de M&A (la última más importante fue la fusión entre Cablevisión y Telecom en 2018), no hubo transacciones durante este año.

Por otro lado, el informe destacó que, en línea con la tendencia histórica, más del 60% de las transacciones fueron realizadas por compradores locales, más acostumbrados a la coyuntura local. Sin embargo, en cuanto a los importes pagados fueron los compradores extranjeros los protagonistas, como Paypal, Advent, Zurich y Posco.

Además, en casi un 20% del total de transacciones participaron fondos de private equity (sea del lado del vendedor o del comprador). "Si bien el mercado de private equity en Argentina tiene poca líquidez, este tipo de inversores ha venido teniendo una participación cada vez mayor", aclararon desde First Capital Group.

Entre las principales operaciones de 2019 se destacaron:

La adquisición en marzo de una participación minoritaria en Mercado Libre por parte de Paypal y Dragoneer Investment Group, por un total de u$s 850 millones. Esta transacción formó parte del equity offering, por casi u$s 2.000 millones que realizó Mercado Libre en el NASDAQ a principios de año. Sector Tecnología & Internet

por un total de u$s 850 millones. Esta transacción formó parte del equity offering, por casi u$s 2.000 millones que realizó Mercado Libre en el NASDAQ a principios de año. Sector Tecnología & Internet El cierre en febrero de la compra del 51% de Prisma Medios de Pago por parte del fondo de private equity norteamericano Advent International, por u$s 724 millones. Sector Servicios Financieros

de private equity norteamericano por u$s 724 millones. Sector Servicios Financieros El cierre en febrero de la venta de los activos de la aseguradora australiana QBE en Latinoamérica a Zurich, por u$s 409 millones. Dicha transacción se había anunciado en 2018, y la Argentina representa el principal mercado. La entrada de QBE en Argentina fue en 2012, a través de la adquisición de la operación de seguros de HSBC. Sector Servicios Financieros

la aseguradora australiana por u$s 409 millones. Dicha transacción se había anunciado en 2018, y la Argentina representa el principal mercado. La entrada de QBE en Argentina fue en 2012, a través de la adquisición de la operación de seguros de HSBC. Sector Servicios Financieros La adquisición en junio de Central Termoeléctrica Brigadier López por parte de Central Puerto SA, por u$s 326 millones. La central eléctrica, ubicada en la provincia de Santa Fe y con una capacidad de 280 MW, fue vendida por la estatal IESA (ex ENARSA) como parte del proceso de venta de activos en marcha del organismo. (Sector Energía).

Por otro lado, también hubo nueve transacciones por u$s 520 millones que se anunciaron pero aún no se completaron. Entre las más relevantes se incluyen:

El anuncio de compra por parte de la brasileña CVC Corp de Almundo , por u$s 77 millones. A principios de año CVC (uno de los grupos más gandes de viajes y turismo de América latina) había completado la compra de Avantrip y Biblos Travel. (Sector Turismo).

, por u$s 77 millones. A principios de año CVC (uno de los grupos más gandes de viajes y turismo de América latina) había completado la compra de Avantrip y Biblos Travel. (Sector Turismo). La China Ganfeng Lithium a nunció que aumentará su participación accionaria en Minera Exar en un 12,5%, por u$s 160 millones. Minera Exar explota un yacimiento de litio y potasio en Jujuy, en el salar Olaroz-Cauchari. Esa transacción valúa a la compañía en más de u$s 1.200 millones. (Sector Minería).

nunció que accionaria en un 12,5%, por u$s 160 millones. Minera Exar explota un yacimiento de litio y potasio en Jujuy, en el salar Olaroz-Cauchari. Esa transacción valúa a la compañía en más de u$s 1.200 millones. (Sector Minería). La inversión por parte de Riverstone Holdings y Southern Cross Group para adquirir una participación mayoritaria de Aleph Midstream, una compañía de Vista Oil & Gas. El compromiso de inversión es de más de u$s 150 millones en los próximos dos años, focalizado en el desarrollo de activos de midstream en Vaca Muerta. (Sector Energía).

En un año de elecciones, la incertidumbre tendrá un fuerte peso en el mercado de M&A para lo que resta del año y durante 2020. “El mercado de M&A en los próximos meses será uno más cauto, a la espera que se despeje la incertidumbre política y que los inversores entiendan cuál va a ser el plan económico del próximo gobierno. Muchas decisiones de inversión probablemente se van a demorar”, explicó Tripier.

A su vez, "la volatilidad del dólar también dificulta la fijación de precio, alejando las expectativas de valor entre compradores y vendedores. En este sentido, las industrias que tengan una mayor correlación al dólar, estarán mejor posicionadas", destacó la consultora en el informe.

Además, proyectó que se pueden esperar, sobre todo, un mayor número de transacciones del tipo distressed, donde la compañía/activo debe reestructurar su operación y pasivos. La combinación de altas tasas de interés y freno de la actividad económica impactó negativamente sobre muchas empresas, teniendo en cuenta que, considerando también que se trata de una crisis que se extiende más en el tiempo que otras pasadas. "Normalmente estas son compras de oportunidad", explicaron.

“También podemos esperar transacciones del tipo estratégico, que son aquellas motivadas por crecimiento a nivel de posicionamiento en el mercado y market share (muchas veces a nivel regional), dejando en segundo plano la coyuntura económica del corto plazo. Por las características y recursos de la Argentina, los sectores más propicios para este tipo de transacciones están siendo Energía (con foco en Vaca Muerta), Agribusiness, Telecomunicaciones y Tecnología & Internet. Por la devaluación y el mayor riesgo, los activos argentinos están hoy a precios más atractivos que los de sus pares regionales, lo cual puede ser un buen incentivo para entrar”, comentó Tripier.

Desde la consultora agragaron que no se descartan también ventas por parte de jugadores internacionales que decidan reducir su exposición en la Argentina, ante la coyuntura actual. "Los locales seguirán siendo protagonistas, más adeptos a los vaivenes de la economía. Por otra parte, de mantenerse el control de cambios, dificultará la entrada de nuevos inversores extranjeros", advirtieron.

"En los momentos de crisis, siempre hay oportunidades. La estabilidad y el crecimiento eventualmente volverán, y aquellos que se hayan posicionado mejor serán los más favorecidos", agregaron desde la consultora.