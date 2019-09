Por la crisis, Costumbres Argentinas apuesta a locales al paso

El objetivo era comenzar a pisar fuerte en el mercado de las comidas rápidas. Empanadas, hamburguesas, panchos, panini y pizzas que se venderían en locales más grandes que los actuales y se sumarían a la oferta de panificados que Costumbres Argentinas ya vende en sus tiendas tradicionales.

El primero de estos locales se inauguró a mediados de año en Olivos. Ahora con la incertidumbre económica y política, la compañía decidió poner un freno y concentrarse en una nueva modalidad de franquicia al paso. Con una inversión considerablemente menor, entendieron que este formato se adapta mejor al contexto actual.

"Al menos hasta después de las elecciones nos concentraremos en 'Costumbres al paso', la franquicia low cost que estamos presentando en estos días. El que se necesita para los locales más grandes es otro perfil de inversor y hoy ese segmento está complicado", explicó Fernando Arosio, jefe de Expansión y Franquicias de la empresa que hoy tiene 54 locales.

El formato de fast food, indicó, requería un desembolso de u$s 100.000. En cambio, para abrir el take away se requiere de $ 1.250.000, poco más de u$s 20.000. El 60% de las inversiones en el sistema de franquicias se concentra en las de entre u$s 20.000 y u$s 30.000.

Estos locales al paso estarán armados con los 20 productos más vendidos de la marca, que en las tiendas tradicionales explican el 80% de la facturación. Según los cálculos de la cadena, cada boca de expendio permitiría ingresos de entre $ 900,000 y $1,3 millones al mes, con una rentabilidad cercana al 13%. Para la operación, en tanto, se requieren cuatro personas.

Con esta propuesta, la cadena de panaderías propiedad del yerno de Alfredo Coto intentará llegar a un público al que hoy no alcanzaba. Las dos primeras tiendas abrirán sus puertas en las próximas semanas en el microcentro y en San Justo.

Hasta abril del año próximo estiman que habrá unos 10 locales en funcionamiento en la ciudad y el Gran Buenos Aires. El siguiente paso, agregan, será empezar a hacer pie en el interior. A partir del año que viene ya tienen previsto abrir sucursales en un radio de entre 200 y 300 km de distancia de la capital.

"Los planes de crecimiento siguen firmes. Por ahora seguiremos este camino. Después veremos si es posible abrir más tiendas de mayor superficie", concluyó Aresio.