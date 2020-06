Por el coronavirus, Despegar renegoció la compra de Best Day: paga menos de la mitad y a tres años

En tiempos en los que la industria del turismo vive la mayor crisis de la historia a nivel global por la pandemia de coronavirus, Despegar informó a sus accionistas que renegoció la compra de la mexicana Best Day Travel Group, número uno de su país, por una valor menor a la mitad del que habían acordado originalmente y a un plazo de pago más largo.

El 27 de enero pasado, Despegar había anunciado la compra de la mayor agencia mexicana de viajes por u$s 136 millones; el 64% de ese dinero se abonaríanuna vez cerrada la operación (tras la aprobación de las autoridades de libre competencia); el 6,3% a los 24 meses del cierre y el 28,7% restante, a los 36 meses. Así, se había convertido en la operación más grande del sector en América latina, en términos de dinero.

Sin embargo, la parálisis total de la actividad turística en todo el mundo por la pandemia del coronavirus cambió la ecuación, ya que los valores de las compañías y las expectativas también se redujeron.

Despegar informó que el nuevo acuerdo prevé “un precio base de u$s 56,5 millones, sujeto a los ajustes basados en el endeudamiento neto y el capital de trabajo, que se pagará 36 meses después de la fecha de cierre”. La empresa aclaró que los términos revisados no requieren desembolsos en efectivo, “en respeto del precio de compra al cierre de la transacción”.

Además, se sumará un importe adicional de precio de “compra variable, que va de cero a u$s 20 millones, pagaderos 48 meses después de la fecha de cierre”, agregó Despegar. Ese componente variable estará basado “en el rendimiento del precio de las acciones de Despegar durante un período de seis meses, antes del cuarto aniversario de la fecha de cierre”, especificó. Y agregó que estos términos revisados “reflejan una reducción de la consideración de u$s 136 millones anunciado el 27 de enero de 2020, una parte de la cual sería pagada en diferido y sujeto a ajustes basados en el rendimiento”.

“Nos complace anunciar un nuevo acuerdo de adquisición de Best Day. Se trata de una apuesta significativa y estratégica para nosotros. Hoy, más que nunca, creemos que la combinación de la oferta de productos y experiencia de Best Day sumado a la ya amplia trayectoria de Despegar y su tecnología de punta mejorará aún más nuestra propuesta de valor para los clientes, impulsando así la recuperación de la industria de turismo en la región, que está atravesando por un momento tan delicado", destacó Damián Scokin, CEO de Despegar, en el comunicado.

La empresa aclaró que la operación está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de las autoridades de Libre Competencia. Y que espera que esté concluida durante el tercer trimestre de este año.

Best Day es la agencia número uno en su país, por delante de Despegar, con ingresos estimados por u$s 140 millones, un Ebitda de u$s 8 millones y 2800 empleados en 2019, que se sumarán a los más de 3500 de Despegar. Cuenta en México con 190 locales de atención, además de canal online y una mayorista, HotelDo (con base en la Argentina), que Despegar buscaba potenciar.

La empresa adquirida, de inversores mexicanos, tiene presencia en siete países de la región, mientras que Despegar opera en 20. La agencia de origen argentino cotiza en el Nyse, de Nueva York, desde 2017 y Expedia y Tiger Global Management son sus principales accionistas.

“Después de 36 años de una exitosa trayectoria en México, Best Day ha construido un negocio atractivo; el 70% de las ventas se hacen online, el 95% de los ingresos se generan por la venta de hoteles, paquetes y otros productos de viaje, y asimismo se ha convertido en el mayor operador de turismo receptivo de México, uno de los destinos más visitados a nivel mundial”, destacó Despegar, en el nuevo comunicado.

El peso de los paquetes y hoteles en sus ventas no es menor, ya que aportan a las agencias mayor margen que los tickets aéreos.

“Este nuevo acuerdo permite concretar la unión del liderazgo de Despegar a nivel regional con la marca más reconocida en México, vital para poder afrontar la crisis sin precedentes que el sector del turismo atraviesa a nivel mundial como consecuencia de la pandemia”, comentaron desde Despegar.

“Concretar esta adquisición confirma el compromiso de Despegar con la industria de turismo de América Latina que actualmente se encuentra inmersa en una crisis sin precedentes. La compañía confía en la capacidad de recuperación del sector que podrá lograrse con el trabajo mancomunado entre todos los socios y actores de la industria”, agregó.

A fines de enero, al anunciar la compra, Despegar esperaba que la operación le permitiera aumentar sus ingresos un 25%. La operación se suma a la adquisición de Falabella Viajes en abril de 2019, por u$s 27 millones, que le permitió impulsar un 7% sus ingresos.

En enero, Marcelo Grether, Head of Corporate Development, M&A and Integrations de Despegar, había comentado a El Cronista que México era el “mercado más importante de viajes de la región, no sólo por la cantidad de clientes, sino como destino. Para Despegar, México representaba menos del 15% del negocio; ahora pasa a ser el mercado más importante después de Brasil, en términos de volumen. La Argentina queda ahora en tercer lugar, con menos del 20%”. Ahora, la pandemia cambió todas las ecuaciones.

En los últimos dos años, el mercado de agencias de viaje incrementó su concentración, al registrar muchas operaciones de compra-venta en manos de Despegar y la brasileña CVC, los dos principales jugadores en la región.

En noviembre de 2019, la brasileña CVC había completado la compra de Almundo, la segunda agencia de la Argentina; antes, en 2018, había adquirido a Bibam Group (Avantrip y Biblos, que era la tercera local) y la mayorista rosarina Ola Transatlántica.

Al igual que Despegar con Best Day y Falabella, CVC mantiene las tres marcas. La de Almundo fue la 9º compra de la brasileña en la región en los últimos cinco años.