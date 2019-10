Pólizas por el mundo

Estados Unidos: los drones al servicio de la industria

Esta tecnología comenzó a ser utilizada en el campo de los seguros a partir de 2012 y permitió disminuir bastante los costos producto de los reclamos aseguradores (hasta en un 75%). La adopción universal aún es limitada, por motivos de seguridad y por trabas de reguladores y del público en general, según un panel de expertos reunido en Las Vegas. Se estima que las restricciones continúen a la baja. En efecto, los operadores deben obtener las licencias y hasta hace no mucho el uso de drones comerciales estaba prohibido.

Reino Unido: nuevo directivo en DWS Group

La empresa aseguradora, que cambió su nombre a finales del año pasado, designó a Peter McGloughlin como CEO en Reino Unido e Irlanda quien cuenta con amplia experiencia en el mercado asegurador británico. Se desempeñaba como Managing Director en Eatonville Capital Partners y, entre 2011 y 2018, ejerció de Director Ejecutivo para UK Insurance & Pensions Solutions, filial de BNP Paribas. Comenzó su carrera en 2001 de la mano de la ex Reech Capital.

Francia: dos nombramientos en CNP Assurances

La firma designó al ingeniero Éric Lasaygues como Partnership Development Director. Con 27 años de experiencia en seguros personales en varios países, trabajó en el grupo CEP, en calidad de socio, desarrollando la red en Europa y en el sudeste asiático (2007-2018). Lasaygues cofundó Cbp, la red internacional de corredores de seguros especializados en préstamos. En tanto que el economista Jean-Christophe Mérer, activo en CNP desde 2002, será Group Chief Risk Officer en el área de riesgos. Se desempeñó en España y Brasil con la empresa.

Bahamas: qué dejó Dorian

El huracán, considerado el peor desastre natural de la región, provocó daños estimados en u$s 7.000 millones y deja en evidencia las falencias de la cobertura de seguros del archipiélago, por lo que la mayoría de las pérdidas y daños no serán cubiertos. Según el Swiss bank UBS Group AG, el costo de lo asegurado asciende a un monto de entre u$s 500 millones a u$s 1.000 millones. Sin embargo, la entidad calcula que la cobertura debería oscilar entre los u$s 5.000 a u$s 10.000 millones. Aún así las pérdidas económicas son mayores pues incluyen activos sin seguro.

Hong Kong: el FWD Group se expande

El grupo desarrolla un ambicioso plan expansionista por Asia y ya cuenta con presencia en ocho países del continente, con miras a penetrar en el mercado chino, el segundo a nivel mundial, aunque todavía la firma no esté preparada, según declaró un directivo. Desde 2013 FWD ha invertido u$s 6.000 millones en acuerdos para expandir su presencia en Asia. Por ejemplo, este año el grupo compró la unidad de seguros de vida del Siam Commercial Bank (Tailandia) por u$s 3.000 millones, su operación más destacada en el sudeste asiático.