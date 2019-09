Pólizas por el mundo

EUROPA: AGOSTO DIFÍCIL EN LA INDUSTRIA

El índice Stoxx 600 mide la situación bursátil de 600 empresas europeas en casi una veintena de países. En agosto mostró una baja del 6,4%, la disminución más fuerte desde junio de 2016. Las aseguradoras se vieron perjudicadas ante caídas en sus rendimientos que afectan las tasas de inversión, ganancias menores a las esperadas así como por complicaciones en el mercado asiático.

FRANCIA: NUEVA DIRECTORA FINANCIERA DE ALLIANZ

Allianz Global Corporate & Specialty designó a Emmanuelle Tourneur como responsable en operaciones financieras y de la planificación y gestión del rendimiento para la región que comprende a Francia, Italia, España y el Benelux. Su cargo tiene sede en París. Con historial en la firma desde 1997, tiene un MBA por la ESSEC Business School.

EE.UU.: TESLA OFRECE SEGUROS AUTOMOTORES

La automotriz comenzó a vender seguros de automóviles para sus propietarios, de todos los modelos de vehículo, a través de la intermediaria Tesla Insurance en el estado de California, con la promesa de reducir costos frente a la competencia y la ampliación del servicio a otros estados más adelante aunque sin aclarar tiempos. La empresa informó que las tasas de su aseguradora serán entre 20% y 30% más baratas que las de otras firmas.

MÉXICO: CDMX OTORGA CONTRATO DE SEGUROS

El gobierno de la Ciudad de México otorgó a Seguros Azteca el contrato de seguros de accidentes para policías y funcionarios más caro desde 2013, en forma directa y con período de vigencia mayo-diciembre de 2019. Así, el aumento del precio anual es del 19%. Resultaron asegurados este año 89.737 policías y funcionarios, solo 653 más que en 2018.

INDIA: TECNOLOGÍA PARA SIMPLIFICAR

Aseguradoras lanzaron aplicaciones móviles que facilitan las transacciones de sus clientes. También, se avanza hacia la despapelización en reclamos y gestiones. Por ejemplo, meses atrás sobrevino una avalancha de reclamos de seguro tras inundaciones al sur, en Kerala. Reliance General Insurance respondió con video y chat online, proceso que en apenas tres días satisfizo todos los pedidos a dos semanas del fenómeno meteorológico. La firma invierte al año entre u$s 10-12 millones en concepto de actualización tecnológica. Solo el 4% de la población india está asegurada.

INDONESIA: SEGURO DE SALUD PÚBLICO EN PROBLEMAS

El gobierno admitió un problema clave con BPJS Kesehatan, el sistema de seguro de salud estatal lanzado en 2014. El mismo no se financia pues sus suscriptores no cumplan con el pago de cuotas. Muchos no pagan sino hasta enfermarse o lo hacen por montos muy bajos que no alcanzan a sostener el sistema, el cual acumula a 2019 un déficit de u$s 2000 millones, frente a la tercera parte de esa cifra en 2018. Desde el gobierno se espera aumentar el presupuesto para 2020 al equivalente de unos u$s 4000 millones.