Plaza Logística invierte u$s 60 millones en ampliación de sus parques

Plaza Logística, compañía que desarrolla parques logísticos en Buenos Aires, invertirá u$s 60 millones en 2019 para ampliar cuatro de sus seis parques en la Provincia de Buenos Aires.

“Las obras comenzaron entre el año pasado y este año y están completándose entre 2019 y 2020. Estamos previendo comenzar más obras entre fin de año y principios del año próximo”, agregó Eduardo Bastitta Harriet, gerente General de la compañía, que posee seis parques: tres en zona Sur —uno en Pilar, otro en Escobar y un tercero en Pacheco— y otros tres en el Sur —Puerto Roca, Mercado Central y Echeverría.

La compañía busca construir hasta 150.000 metros cuadrados.

En mayo, la compañía recibió de OPIC (Corporación de Inversión Privada en el Extranjero, en español) un préstamo de u$s 45 millones para realizar desarrollos en tres operaciones. En 2011 había obtenido de la misma institución uno de u$s 11 millones y otro de u$s 30 millones en 2013.

El préstamo es a 11 años y la tasa, aún, no fue determinada, ya que lo será cuando el desembolso se realice, probablemente durante septiembre. El segundo pago tendrá lugar a fines de este año, mientras que el tercero se realizará el próximo año.

“Seguimos los planes de inversión tal cual los teníamos. No hemos hecho ninguna modificación”, dijo Bastitta Harriet, haciendo referencia al contexto de crisis económica. Y agregó: “Aspiramos a seguir invirtiendo cifras similares”.

Según el ejecutivo, cada parque puede albergar hasta tres unidades, de entre 30.000 m2 y 40.000 m2. “Se van haciendo a medida”, explicó, y nombró entre sus clientes a ABB, Bridgestone, Tasa Logística, Alpargatas, Kimberly Clark, Mirgor o Natura. La empresa, además, desarrolló el parque logístico de MercadoLibre en el Mercado Central.

“Nuestro propósito es seguir creciendo en Buenos Aires y el Interior”, agregó Bastitta Harriet, y detalló que buscará realizar entre una y dos compras por año. “Estamos mirando con mayor atención Córdoba, Rosario, Tucuman, Bahía Blanca, Neuquén y Mar del Plata”, detalló. Por el momento, la compañía está evaluando terrenos.

A fines de 2017, la empresa tomó un préstamo de $ 1200 millones —en ese momento, agregó Bastitta Harriet, rondaba los u$s 60 millones— ajustado a UVA y dado por cinco bancos, entre los que estuvieron Santander, Hipotecario e Itaú.

La compañía emplea a 40 empleados y su facturación en 2018 fue por $ 750 millones y la estimada para 2019 es de $ 1550 millones.