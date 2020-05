Plata y oro: inversión de u$s 6 millones en proyecto minero de Santa Cruz

Mirasol y Golden Opportunity Resources, dos mineras canadienses, invertirán u$s 6 millones en los próximos tres años con la intención de desarrollar Virginia Silver, proyecto de extracción de metales preciosos como oro y plata, descubierto en 2009 en la provincia de Santa Cruz.

El plan de inversiones entre las dos compañías supone un desembolso de u$s 1 millón en el primer año, u$s 2 millones para el segundo y, por último, u$s 3 millones para el 2023. Además, la transacción fijó una cláusula que le otorga a Golden Opportunity la posibilidad de comprar el 100% del desarrollo a Mirasol, informó la compañía.

Keith Anderson, CEO de Golden Opportunity, festejó el acuerdo y señaló que se trata de "un paso grande hacia la construcción de una nueva y emocionante compañía minera con un enfoque en el desarrollo de activos de metales preciosos en jurisdicciones amigables para la minería". El área de desarrollo tiene además una presencia importante de otros actores de la industria como, por ejemplo, McEwen Mining, Hochschild, Pan American Silver, Yamana Gold y Sandstorm Gold.

En esta asociación estratégica, Anderson detalló que Mirasol continuará siendo el operador del proyecto, en especial porque cuenta con "la experiencia técnica y geopolítica en el país de operar en el distrito". Además, ambas firmas están creando un comité específico para finalizar los programas de exploración y perforación, que comenzarán a fines del tercer trimestre o principios del cuarto trimestre de este año y ya cuentan con un plan de financiamiento de u$s 2,2 millones.

Norm Pitcher, presidente y CEO de Mirasol, destacó en un comunicado la "variedad de objetivos" de exploración y señaló el "potencial para aumentar significativamente el recurso". Según los análisis técnicos geológicos realizado en mayo de 2018, la zona podría presentar sectores con gran potencialidad con minerales de alto grado a una distancia poco profunda, algo que expandiría el potencial del proyecto Virgina Silver.

Al parecer, hay un interés empresario importante sobre el sector minero en estos momentos en el país. Hace sólo una semana, el presidente de Irsa, Eduardo Elsztain se asoció a Yamana Gold, otra minera canadiense, para avanzar con el Proyecto Suyai, un plan de extracción de oro en la provincia de Chubut. El desarrollo demandará una inversión de u$s 31,6 millones hasta 2024, de ponerse en marcha.