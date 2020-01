Pick ups, planes de ahorro y producir para exportar: el plan Fiat 2020

Las automotrices arrancaron ya las acciones de verano para mostrar los nuevos productos que estarán a la venta durante los siguientes meses. Pruebas de manejo, paradores en la playa y contacto con los usuarios son algunas de las primeras estrategias que usan para atraer clientes en otro año que promete volver a ser difícil en el país.

FCA es una de las que puso primera y su director general, Martín Zuppi, supervisa las acciones con un plan que la compañía ya tiene diseñado para un año en el que tendrán a la Fiat Toro como estrella, se concentrarán en pick ups y planes de ahorro, y producirán casi exclusivamente para el mercado brasileño. Todo a la espera de definiciones en cuanto a licencias no automáticas -que ponen en revisión la producción en Córdoba-, cepo cambiario y tasas.

Este año ya están programadas alrededor de siete lanzamientos. A mitad de año, el Argo Trekking, tres versiones de la pick up Toro comenzando por la Ranch en marzo, el Jeep Wrangler, y este mismo mes la imponente RAM 2500, que llegará con un valor de u$s 78.500.

El plan de la compañía tendrá a la Fiat Toro como estrella.

"Vamos a trabajar mucho con RAM porque la 2500 es un producto diferente a cualquiera que puedas encontrar en el país y hay mercado porque está beneficiado por no pagar el impuesto interno al tratarse de un vehículo comercial y también por el desdoblamiento cambiario", dijo Zuppi. Explicó que la marca puede encontrar un margen de maniobra entre un dólar blue y un dólar oficial, lo que beneficia claramente a los que tienen los billetes.

El ejecutivo sostiene que este va a ser el año de las pick ups y vehículos comerciales ya que están excentos del impuesto interno, cuyas ventas claramente aumentarán con respecto al resto de los segmentos. Aún así y más allá del impuesto interno, dice Zuppi que "si no hay tasas de interés competitivas no se puede sostener el mercado". "La reactivación será posible en 2020, y será el gran desafío del gobierno, si la tasa de interés vuelve a valores normales, de 20 o 25 puntos", sentenció. "Eso permitiría que el público llegue a pagar una cuota", aclaró.

Fiat es la marca que mas vehículos financiados vende y cuando las tasas de interés se dispararon se vieron muy perjudicados. Según Zuppi, la caída fue de 30% en las ventas financiadas porque "se fondea muy caro y la gente no llega a pagar la cuota".

Así, el plan Fiat 2020 tiene a las pick ups y sobre todo a la Toro como caballito de batalla porque tiene "gran espacio en el mercado". Pero también, dice Zuppi, se pondrá el foco en el cliente para acercarle opciones que hagan posible que acceda de algún vehículo de la marca. Otro de los pilares del programa es la reactivación del plan de ahorro que es el gran impulsor de las ventas.

Martín Zuppi, director general de FCA.

Licencias no automáticas

Las nuevas licencias no automáticas que afectan al mercado automotor todavía no impactaron de manera negativa a FCA, pero el director general de la firma Martín Zuppi, está atento. "Hubo una cierta demora mínima la semana pasada pero es un punto muy importante a futuro. Más allá de los vehículos terminados, nosotros tenemos las piezas. El 50% de las piezas del Cronos que producimos en Córdoba son importadas por lo que no podemos perder la fluidez para traerlas. Nos complicaría mucho la producción, a punto tal de tener que cerrar la planta", explicó.

La compañía ya recompuso stocks y no quiere repetir la situación del año pasado, por el costo que implica tener los autos acumulados. En 2020, la previsión es producir unos 10.000 autos más que en 2019 siempre pensando en la exportación a Brasil.

El impacto de la alianza global que FCA acordó con PSA no llegará en 2020, según Zuppi, ni para Argentina ni en el mundo. "Este será un año de transición para esa alianza. Lo que estoy seguro es que en el futuro el impacto será positivo", dijo.car