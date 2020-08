Peugeot y Citroën empiezan a vender repuestos en Argentina con su firma propia: Mister Auto

Con los vehículos a punto de volver masivamente a las calles, PSA (Peugeot, Citroën y DS) lanzó en la Argentina Mister Auto, su filial especialista en venta de repuestos para autos, ya presente en 19 países.

Tiene un catálogo de 30.000 referencias, de 150 marcas, y ofrece financiamiento y descuentos. Las principales familias de piezas ya son accesibles con precios competitivos: aceite, baterías, frenos, embragues, distribución, transmisión, suspensión, faros, limpiaparabrisas, entre otros.

La firma es specialista mundial en la venta de piezas, accesorios y neumáticos para automóviles y se encuentra en un acelerado desarrollo internacional.

“Con más de 30.000 referencias y 800.000 aplicaciones, cubrimos más del 95 % de las aplicaciones del parque automotor argentino.", dice David Boccalini, Director de Desarrollo de Negocios de Mister-Auto.

“Nuestra ambición es convertirnos en la marca de referencia en Argentina para todos los clientes que buscan Autopartes en Internet. Queremos acompañar el crecimiento del mercado, porque el comercio electrónico tiene mucho potencial".

El lanzamiento se realizará en 2 etapas. El catálogo Mister-Auto ya está disponible en Mercado Libre, con plazos de entrega que varían de 2 a 4 días dependiendo del destino.

En una segunda fase se pondrá en marcha una plataforma específica para ofrecer servicios innovadores que van a revolucionar el comercio electrónico de Autopartes.

“Queremos compartir con los consumidores argentinos nuestra experiencia en el comercio electrónico, que nos ha permitido convertirnos en líderes en Europa”, añade DB. “Nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia de compra a los clientes amateurs de Do It Yourself, pero más particularmente satisfacer las expectativas de los reparadores profesionales, teniendo en cuenta todas las especificidades del mercado".

El lanzamiento de la marca va acompañado de un equipo de atención al cliente formado por expertos en Autopartes, con el objetivo de lograr la excelencia operativa y la satisfacción del cliente al 100%.