Pese a orden de la Justicia al BCRA, Vicentin dice que todavía tiene sus cuentas bloqueadas

Tras ordenar el bloqueo de las cuentas bancarias de Vicentin el viernes, la Justicia dio marcha atrás y le pidió al Banco Central que las rehabilite. Sin embargo, la agroexportadora advirtió que, hasta este lunes, siguen bloqueadas, lo que le impide cumplir con el pago de los sueldos de diciembre y el aguinaldo de aproximadamente 5000 trabajadores.

Aunque el juez a cargo del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, exigió levantar la medida de forma inmediata, aún la cerealera no puede acceder a los fondos depositados en las cuentas afectadas del Banco Nación, del Nuevo Banco de Santa Fe y del Banco Mariva, entre otras entidades. "Es un proceso burocrático que puede demorar unos días. No sabemos cuándo se reestablecerá", señalaron desde el entorno de la firma.

"La absurda y arbitraria medida judicial continúa imposibilitando que la compañía, contando con los recursos para efectivizar los pagos, pueda cumplir con los compromisos salariales. Quedan a la vista las evidentes consecuencias de esta situación injusta y extemporánea, que lejos está de representar o proteger los verdaderos intereses de todos los involucrados en el actual proceso concursal", apuntó el directorio de Vicentin, en un comunicado que hizo circular en la fecha.

La semana pasada, al ordenar el congelamiento, Hernán Postma, el Juez Penal de Primera instancia del Distrito N° 2 de la Ciudad de Rosario, le envió una carta aclaratoria al Central donde le indicaba limitar el bloqueo a las cuentas de directores, ex directores y accionistas por 180 días. Asimismo, le solicitó a la entidad presidida por Miguel Pesce el envío de los movimientos de estas cuentas.

Postma dio lugar al pedido del fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Miguel Moreno, en el marco de una denuncia de productores agropecuarios por presunta estafa cometida por directivos de Vicentin, lo que originó una serie de allanamientos en oficinas y domicilios de los ejecutivos involucrados en Reconquista y Avellaneda.

Según Moreno, Vicentin habría ocultado información o tergiversado sus balances contables para "exhibir una salud financiera que no era tal", dado que productores agropecuarios le vendieron granos a Vicentin bajo la modalidad de "precio a fijar", mercadería que entregaron y no pudieron cobrarla por el concurso. Por el momento, no se pudo comprobar las acusaciones.

Tras lo ocurrido, la cerealera, que desde el 3 de diciembre se halla intervenida, en principio, por 90 días, le pidió a las autoridades que recapaciten. El viernes, en un comunicado, que lleva la firma del directorio, tildó a la medida como una acción más dentro del "raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, sus directivos y sus trabajadores".

Según el documento, la consecuencia de "esta medida arbitraria, absolutamente injusta e inconducente" es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos y cancelar otras obligaciones que nada tienen que ver con Vicentin, pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición.

Después del reclamo de la empresa, Lorenzini ordenó dejar sin efecto el bloqueo de las cuentas de la empresa. Pero los bloqueos a las cuentas de la compañía continúan vigentes, imposibilitando operaciones, lo que afecta de manera directa a todos sus trabajadores.

"La medida demuestra acabadamente los desaciertos de su disposición original. Confiamos en que a la brevedad se resolverá este despropósito, permitiendo atender las responsabilidades concursales y cualquier otro requerimiento de carácter judicial que se considere pertinente sin afectar el normal funcionamiento de la empresa ni alterar sus posibilidades de recuperación", concluyeron desde la firma.

Fuentes del sector hablan de intereses encontrados. "Llama la atención que se repite el nombre de Gustavo Feldman. El abogado representa a la corredora Grassi, uno de los acreedores comerciales más importantes de Vicentin y el más hostil. Es el mismo letrado que defendió al magistrado Postma cuando este enfrentó hace unos meses un jury de enjuiciamiento por cuestionamientos a su desempeño como juez penal en una causa vinculada al narco en el cordón norte del Gran Rosario. La estrategia de Grassi pasa por intentar mover el concurso a Rosario, donde tiene mayor influencia sobre los tribunales", detalló un conocedor de la industria.

Pese a que el directorio de la empresa tomó con sorpresa el fallo judicial de la intervención a comienzos de diciembre, informó que colaborará en la causa. Mientras avanza el concurso, la cerealera busca generar consensos para acercar posiciones y arribar a un posible acuerdo que le permita salir de su situación actual.

El nuevo directorio quiere un socio local para mantener el capital en manos nacionales. Para los flamantes directivos, la "nueva Vicentin" debe estar integrada mayoritariamente por accionistas.

"La intención del directorio no es extranjerizarla. El modelo inicial que se plantea es conseguir capital local que mantenga la mayoría nacional. Ya hay interesados internacionales, por la importancia productiva de la Argentina y lo que significa para el país Vicentin. Pero falta atraer a inversores nacionales, para cocrear una propuesta y seleccionar a los de mayor potencial", señaló en noviembre en una entrevista concedida a El Cronista Diego Guelar, ex embajador argentino en los Estados Unidos (Presidencia Menem) y en China (administración Macri), a quien Vicentin contrató como asesor externo.

Según anticiparon, no será tarea fácil. A más de un año de su default, la cerealera concursada acumula deudas superiores a u$s 1300 millones y una larga lista de acreedores: se calcula que hay más de 2000 desparramados por todo el territorio nacional.