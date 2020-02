Pese a la crisis, SoftBank invertirá este año u$s 1000 millones en la región

Próximo a cumplir un año de operación, el brazo latinoamericano del conglomerado japonés SoftBank, SoftBank Latin America Fund, confirmó la continuidad de sus inversiones en la región. Pese a los problemas financieros que enfrenta, inyectará u$s 1000 millones este año en start-ups de origen latinoamericano.

El monto previsto para 2020 está en línea con el desembolso que hizo el año pasado, cuando invirtió u$s 1600 millones en 14 compañías (entre u$s 100 millones y u$s 150 millones en cada una), de las cuales una es argentina, la fintech Ualá. La cifra proyectada forma parte del plan de inversión de u$s 5000 anunciado en 2019 para los próximos cinco años.

Así lo confirmó Andy Freire, reconocido emprendedor local que asumió en julio de 2019 como Managing Partner de la filial Cono Sur de SoftBank, que incluye a la Argentina, Chile y Uruguay. "En los últimos 10 años, fondos de inversión regionales destinaron a empresas de tecnología cerca de u$s 2000 millones. Nosotros invertimos ese número casi en un año", afirmó.

"La compleja coyuntura macroecónomica de nuestro país y otros Estados de la región no significará un impedimento en la concreción de nuestro plan. La economía recesiva no nos frena. Hay que tener en cuenta antecedentes como Globant, Despegar y MercadoLibre, que lograron crecer en medio de la crisis de 2001", señaló el empresario que fue convocado un año atrás para armar la oficina regional por el boliviano Marcelo Claure, actual Chief Operating Office (COO) de SoftBank a nivel global y designado chairman de WeWork recientemente.

Además de Ualá, el año pasado se eligieron compañías de origen colombiano y brasileño con una fuerte presencia en la Argentina, como la app de delivery Rappi, la plataforma Gympass (que les permite a las empresas ofrecerle a sus empleados acceso a una amplia red de gimnasios) y Bitex (un exchange que comercializa bitcoin). "Esperamos financiar a un alto número de empresas este año también", destacó Freire, quien en el país está acompañado por un equipo de nueve argentinos, ex ejecutivos de MercadoLibre, Bain & Company, JPMorgan y Naspers (dueño de OLx), entre otras firmas de renombre.

SoftBank tiene hoy en el radar a tres compañías de origen local que podría seleccionar en los próximos meses. No obstante, tiene mapeados 650 emprendimientos en total (70 de ellos son proyectos de base nacional), el doble de los que analizó en 2019.

"Hoy, hay 21 unicornios en América latina, de los cuales seis son argentinos. Pero de esos seis, todos se crearon antes de 2005, excepto Auth0. Queremos ayudar a los emprendedores a pensar en grande y que la Argentina vuelva a ganar protagonismo", sostuvo.

¿En dónde colocará los u$s 3400 millones que aún tiene disponible para la región el fondo socio de Alibaba, Uber y WeWork? "Nos concentramos en ideas que tengan detrás a un equipo emprendedor capaz de pensar de forma disruptiva, con enfoque regional y potencial para convertirse en unicornios", explica Freire. Entre los sectores que sigue de cerca, se hallan las industrias fintech, transporte, logística, e-commerce, agrotech y foodtech, como start-ups que reemplacen a la carne animal por proteína vegetal.

Para el empresario, existen dos limitantes a la hora de encontrar compañías en las cuales invertir: la escasez de talento con conocimiento en Inteligencia Artificial (IA) y la falta de escala. "A diario, nos topamos con proyectos interesantes que muchas veces no logran despegar porque sus creadores no vislumbran un mayor crecimiento o porque todavía tienen una talla pequeña", comenta, y agrega que ponen el énfasis en empresas que se encuentran en rondas de financiación serie B y C. La estrategia es apostar por firmas desde el estadio seed hasta una oferta pública de acciones.

En el caso de las empresas que resultan atractivas pero que aún transitan la serie A, SoftBank se une a fondos de Venture Capital como Kaszek Ventures (donde ya colocaron u$s 100 millones), para así invertir en compañías de menor tamaño.

Para contrarrestar la escasez de talento local, SoftBank lanzó “Data Science for All”, un programa de capacitación en IA en América latina. El objetivo es formar a especialistas que se incorporen a trabajar en el sector tecnológico y promover la mayor adopción de esta herramienta por parte del ámbito empresarial.

La convocatoria ya se encuentra abierta y no hay restricciones de edad ni requisitos de formación académica ni experiencia laboral para postularse. El curso intensivo durará 11 semanas y se desarrollará en Buenos Aires, San Pablo, Bogotá y Ciudad de México. En el país, se realizará de forma presencial en las oficinas de Microsoft y se dictará en inglés. La selección se realizará online, a través de un test que evaluará las aptitudes de los candidatos. Hay tiempo para inscribirse hasta el 21 de febrero.

"DS4A estará disponible tanto para los empleados de las empresas que integran la cartera regional de SoftBank como para candidatos externos. El entrenamiento será dirigido por profesores de universidades prestigiosas como Harvard, MIT y Stanford", expresó Freire, y añadió que, como principal patrocinador, SoftBank cubrirá la mayor parte del costo del programa.

"Cada participante que sea miembro de una compañía deberá pagar u$s 5000, que podrán ser cubiertos por el empleador. En caso de no ser patrocinado por este, el programa podrá ser abonado por el empleado en cuotas. Si, en cambio, el candidato está desempleado, no pagará nada hasta conseguir trabajo. Cuando eso ocurra, deberá abonar un 15% de su sueldo hasta un tope de u$s 7500", explicó el mecanismo de financiación Freire, y aseguró: "Si no invertimos los u$s 5000 millones en un plazo de cinco años es porque no encontramos talento en la region".

Dirigido por Masayoshi Son, SoftBank tiene a nivel mundial u$s 400.000 millones en activos, una cifra similar al Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina. En cuanto a la crisis que experimenta el grupo, Freire reconoció que "apostar a negocios vanguardistas implica entender que la recompensa puede llegar más tarde de lo esperado", y se mostró confiado del modelo de negocios de la compañía. "Uno de cada 10 dólares invertidos en tecnología son de SoftBank", concluyó.