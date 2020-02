Perez Corral, director general de JetSmart:

JetSmart, que despegó en cabotaje en abril pasado, cubre 20 rutas domésticas y una internacional. La low cost, que opera desde El Palomar, compró a su rival Norwegian, en retirada y con base en Aeroparque, pocos días antes del cambio de Gobierno, con la cual sumó nueve rutas más.

Este año, JetSmart (de Indigo Partners (dueña de Wizz Air, Volaris y Frontier) espera consolidar su operación con Norwegian, basada en los dos aeropuertos, algo que aún resta confirmar por las nuevas autoridades de la ANAC. Entre ambas, en diciembre captaron el 13% del mercado; así, sería la tercera aérea del país.

Gonzalo Perez Corral, un ex Latam que asumió al frente de JetSmart Argentina hace 14 meses, admitió a El Cronista que el sector atraviesa tiempos difíciles, pero confía en que este año las tarifas de cabotaje se irán recuperando y, así, mejorará la rentabilidad del sector, muy golpeado por la devaluación.

"El sector tiene un presente difícil, pero un futuro promisorio. Hay dificultades económicas, porque la devaluación impacta en los costos en dólares. Pero la demanda se va acomodando, las tarifas se están adaptando y hay alta ocupación. Diciembre fue muy bueno, con récord de puntualidad. La demanda acompaña. Además de buenas tarifas, sumamos cuotas sin interés y formas de pago. El presente es difícil, pero es un proyecto a largo plazo, aún no cumplimos un año en el país; la estrategia es hacernos conocidos primero, más allá de lo económico. Tenemos cuatro A320 nuevos y hay tres B737 en leasing de Norwegian en Aeroparque, que serán reemplazados por A320. Pedimos a Airbus 430 aviones, 75 de ellos para JetSmart; el plan es de 100 aviones en Sudamérica a 2026, con 100 millones de pasajeros. En 2019 transportamos 3,4 millones, el doble que en 2018, 520.000 en el país; con Norwegian, más de 1,3 millones", precisó Perez Corral.

- ¿Cómo operan hoy, en función de las metas iniciales?

- Estamos muy conformes, a ocho meses de empezar tenemos cuatro aviones y compramos Norwegian. Nos hubiera gustado sumar más aviones, teníamos previsto uno o dos más antes de fin de año, pero nos costó encontrar pilotos con experiencia para sumar a la empresa. Vamos a duplicar la flota en un año, al cambiar los B737 por los A320.

- ¿Y en rutas?

- Por la restricción nocturna en El Palomar tuvimos que cancelar cuatro rutas entre provincias. Nos encantaría sumar más. A fines de 2019, inauguramos Rosario/Neuquén, que se sumó a Salta/Neuquén. Son rutas que volamos sólo nosotros. La vocación es seguir uniendo provincias no conectadas. Analizamos otras rutas, pero necesitamos previsibilidad y reglas claras para usar El Palomar sin restricciones, porque los aviones vuelan menos de lo que podrían, y poder mantener la base en Aeroparque.

- ¿Pueden mantenerla?

Nos preocupa poder hacerlo; confirmamos a la ANAC la compra de Norwegian y tenemos un expediente presentado y aprobado de reemplazo de aeronaves, queremos hacer valer esa aprobación con Aeropuertos Argentina 2000, que aún no lo acepta.

- ¿Qué les dijo Meoni?

Nos dijo que no debería ser un problema, estamos hablamos de empleados y pasajeros, no pedimos más de lo que Norwegian tiene. Queremos hacer valer el motivo por el cual adquirimos una empresa que estaba en retirada. La compramos por su presencia en Aeroparque, sus rutas y personal. El ministro se mostró abierto y sensato, predispuesto a resolver los problemas; nos dio alivio y claridad hacia adelante.

- ¿Todos los empleados de Norwegian continúan?

- Ofrecimos a pilotos y tripulantes un lugar en la nueva empresa, bajo las condiciones de JetSmart. Estamos conversando con el sindicato de Norwegian, hay buenos términos, creo que hallaremos una solución para quienes quieran quedarse. En personal de oficina las posiciones se duplican y buscamos una salida pacífica. Los salarios son similares, aunque en algunas categorías son mayores en Norwegian; la diferencia está en algunos beneficios, nuestro modelo es más sustentable.

- ¿Cuando esperan alcanzar el punto de equilibro?

- Estamos en plena etapa de inversión, buscando ser más conocidos. No es una meta fijada con tanta evidencia, pero somos muy eficientes por los costos. Volamos más los aviones, algo que nos impide El Palomar. Las tarifas se están acomodando, creemos que se irán recuperando al ritmo de la inflación. Es oferta y demanda, mientras la oferta de asientos se mantenga y haya más gente volando dentro del país que al exterior, pueden recomponerse las tarifas. Y eso mejoraría la rentabilidad a las aéreas.

- ¿Prevén más mercados de cabotaje en Sudamérica?

- Buscamos consolidarnos en América latina, queremos ser la opción low cost número uno de la región. Miramos varios países, aún no hay nada en firme. Los 75 aviones son para toda la región.

- ¿Qué es lo que más preocupa a JetSmart?

- En primer lugar, la restricción nocturna en El Palomar y la amenaza de una persona, que quiere directamente cerrarlo. Segundo, poder conservar los lugares en Aeroparque. Aún no tenemos la confirmación del concesionario ni del regulador. Tenemos el visto bueno del ministro de Transporte. Ya pedimos audiencia con (Paola) Tamburelli (titular de la ANAC), está armando su equipo, imagino que necesita tiempo. En tercer lugar, preocupa la carga impositiva; tenemos saldos de IVA que no podemos usar para otros impuestos. Y nos encantaría volar del interior a países limítrofes, pero las tasas internacionales son muy altas, de u$s 70; en otros países cuestan u$s 10 o menos. Si se quiere atraer a más extranjeros, tener tasas regionales más bajas ayudaría. Queríamos volar de Santiago de Chile a Puerto Iguazú y no pudimos. En Brasil la tasa regional era de u$s 35, la bajaron a u$s 18 y finalmente a u$s 10. Finalmente volamos a Foz, cobraba u$s 10 en vez de u$s 70. Como argentino me duele que el turista vaya a Brasil y gaste allá, por políticas desfavorables. Hay una tasa regional hasta 300 km; sería ideal hasta 1000 km.

- ¿Proyectos para este año?

- Buscamos consolidar la operación de JetSmart con Norwegian, con dos bases en una misma ciudad, que apuntan a públicos distintos. Aeroparque es más corporativa y para turistas extranjeros. Agregamos medios de pago, queremos sumas cuotas con más bancos. Y estudiamos más rutas, algunas son las conversadas con Meoni, que comentó la necesidad de conectar más ciudades, como Esquel, Corrientes o Comodoro Rivadavia.