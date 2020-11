Jura que no se amilanó. Cuando le comunicaron en mayo que, tras 17 años de trayectoria en la agencia de viajes Despegar, pasaría a ser la gerente General de la compañía para la Argentina y Uruguay, en plena pandemia y con meses de actividad cero, Paula Cristi no pudo más que sonreír con orgullo.

Experta en negociación y operaciones turísticas, cuenta que el desafío y la responsabilidad fueron monumentales porque la aparición del Covid-19 generó la peor crisis del sector a nivel mundial, mayor que la del 2001 o la provocada por la caída de las torres gemelas. "En todo este tiempo, la prioridad fue resolver los problemas de los clientes, que debieron suspender y reprogramar sus viajes", afirma a El Cronista. Para eso, debió adaptar la tecnología y la app de la firma y negociar con los proveedores de servicios. En fin, mantener la empresa a flote.

Despegar pasó de estar en el selecto grupo de unicornios en 2017 a caer en su valoración a u$s 358 millones.

¿Cómo esta hoy la firma?

Está claro que esta situación tan disruptiva a nivel mundial impactó en la valoración de la empresa porque somos una firma líder en la región, donde la crisis duró más tiempo. Con todo, tenemos una trayectoria de 20 años y una posición financiera bastante sólida, con u$s 200 millones de caja a nivel compañía. Además, en agosto cerramos dos acuerdos con dos inversores por u$s 200 millones adicionales: una colocación privada de u$s 150 millones con L Catterton y otra de u$s 50 millones con Waha Capital Funds. Esto refuerza la confianza en Despegar y en la industria, y permite garantizar la sustentabilidad del negocio.

¿Cómo evalúa la política del Gobierno ante la crisis?

Creo que se tomaron medidas con la poca información disponible y en plena incertidumbre. Si bien los países de la región no limitaron el turismo interno como nosotros, recién ahora están empezando a recuperarse.

¿Qué le piden al Gobierno en el corto plazo?

Lo más difícil y necesario es tener la mayor información y previsibilidad posible de cuándo y cómo vamos a poder viajar. Estamos muy expectantes sobre esas medidas y esa información.

¿Cómo viene el programa PreViaje, teniendo en cuenta que aún hay 10 provincias que no reciben vuelos?

Fue muy bien recibido por los argentinos y vemos un interés bien marcado de viajar por el país. Es el puntapié inicial, activó la demanda, pero la recuperación de la industria será lenta.

¿El sector se va a recuperar con la vacuna?

La vacuna ayudará, pero no va a resolver la crisis del turismo. Estamos previendo que recién en 2023 estaríamos en los niveles de 2019. La recuperación será progresiva y va a depender mucho de poder dar información y certeza lo más rápido posible para que la gente se sienta segura y vuelva a viajar.

Antes del Covid venían sufriendo el impuesto país y el 35% para viajes al exterior. ¿Cómo afectó al sector?

Previo a la pandemia ya la industria presentaba caídas en ventas del 50%, según la Federación de Agencias de Turismo. Creemos que la situación cambiaria y las limitaciones fronterizas la seguirán afectando. Pero será algo momentáneo, volveremos a viajar al exterior porque a los argentinos nos apasiona conocer otras culturas.

¿Se puede sobrevivir sólo con el mercado doméstico?

Al tener presencia en varios países de la región, nosotros no somos dependientes de la Argentina. Operamos en México y Brasil, mercados muy grandes, y que no interrumpieron el turismo interno en pandemia.

Tuvieron que renegociar la adquisición de Best Day. ¿Frenaron otras inversiones?

Pese al contexto crítico, pudimos avanzar con los proyectos trazados en 2019. La de Best Day fue una excelente renegociación, estamos en proceso de fusión de las compañías y de los equipos. Los términos acordados en enero alcanzaban una consideración total de u$s 136 millones de dólares. Con la pandemia, quedó en u$s 56,5 millones y hoy no representa desembolso de dinero para la compañía. Esto se suma a la compra de Viajes Falabella del año pasado. Y para robustecer nuestra propuesta, adquirimos en agosto el 84% de Koin, una plataforma de pago online de Brasil. Fue muy positivo.