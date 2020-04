Pascuas: cómo comprar huevos con descuentos, 2x1 y recibirlos en tu casa

Con la cuarentena mediante, estas Pascuas serán distintas. Las celebraciones en torno a la festividad se verán afectadas por la imposibilidad de reunirse debido al aislamiento obligatorio.

El sector calcula que venderá apenas un 25% del volumen total. La canasta se encareció hasta un 99% comparado a 2019, según estimaciones de Consumidores Libres. Por ejemplo, un huevo de 110 gramos que el año pasado salía $ 250 hoy cuesta $ 450, de acuerdo a la entidad.

No obstante, proponen que la tradición que caracteriza a esta fecha, comer chocolate, no se pierda. Por eso, tiendas boutique y grandes alimenticias pusieron en marcha estrategias para seguir vendiendo en este difícil momento, como descuentos, obsequios, compra online, delivery, take & away y acuerdos con comerciantes y socios de última milla.

Es que a la caída de las ventas y los locales cerrados, se suma otro inconveniente para la industria: el stock está listo desde hace semanas y la producción que no se comercializa en esta época no puede reutilizarse.

"Luego, es más difícil vender los artículos, que suelen vencer en seis meses, por lo que no se pueden guardar para el año próximo", grafican desde la Asociación Argentina de Chocolateros, y agregan que "los preparativos arrancan dos meses antes, ya que los huevos y las figuras demandan un trabajo especial, un esfuerzo que se frustra por el parate comercial".

En Bariloche, las fábricas artesanales elaboraron sus productos para Semana Santa con grandes expectativas turísticas por el fin de semana largo y la Fiesta Nacional del Chocolate. Pero todo se canceló y los depósitos están colmados de mercadería. En algunos, hay hasta 10 toneladas.

Para mitigar los efectos de la crisis y acercar sus creaciones a los consumidores, de manera excepcional, Arcor puso a disposición un WhatsApp para realizar pedidos y recibirlos a domicilio. Funciona en todo el país a través de una red de 180 distribuidores. "Un representante de ventas realiza la entrega. El método de pago se acuerda con él y la compra mínima es de $ 1000", explican.

"Se trata de un nuevo sistema para que todos puedan comprar o enviar a sus seres queridos sin salir de su casa", señalan desde el gigante de Arroyito (Córdoba), que espera que los últimos tres días sean los de mayor demanda. "Teniendo en cuenta esto y el contexto atípico, es difícil estimar un número final de ventas", afirman.

Vasalissa Chocolatier y Elite son algunas de las chocolaterías gourmet que se reinventaron y volcaron sus esfuerzos al canal virtual (ya sea a su plataforma digital como a su app mobile) y la entrega a domicilio. En algunos casos, el envío es gratuito y en otros se debe abonar, con una compra mínima que ronda los $ 1000.

Mamushka habilitó una aplicación (disponible para iOS y Android) y entrega los pedidos entre 24 y 48 horas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Cobra el envío $ 160, pero no hay un monto mínimo de compra. "Además, hay 2x1 llevando dos figuras iguales y aplica para todas: gallinas, conejos, monos, calabazas, koalas, patos, cámaras de foto y teléfonos celulares", indican desde la chocolatería. En la Patagonia, se consiguen también sus productos en supermercados.

Con la intención de incentivar las ventas, El Viejo Oso realiza un obsquio por cada compra. "Enviamos un regalo especial en agradecimiento por los años de confianza y cariño", destacan desde la compañía.

Para bombonerías emblemáticas como Corso, donde suelen armarse largas colas en sus locales por estas fechas, es toda una novedad ofrecer delivery y la posibilidad de comprar online. "Nuestros clientes de toda la vida tienen la costumbre de venir a visitarnos", comentan.

Para otras, que ya vendían por Internet antes, como Choice Chocolatier, significa una oportunidad para reforzar su e-commerce. "Al tener el local de venta al público cerrado, tuvimos que explotar más el shop online que lanzamos el año pasado. Realizamos envíos a todo el país y nos sorprendimos con la cantidad de pedidos que nos hicieron en los últimos días, sobre todo gente enviando a sus familiares", sostiene Joaquín Monden de Genevraye, responsable de Ventas y de la Tienda Online de la pyme, y aclara que lo que más se está comprando son los huevos de 180 gramos.

En tanto, RapaNui realizó un acuerdo con la cadena de quioscos Open 25 hs y otros negocios como Valenti y El Baquiano Almacén para vender sus productos en sus sucursales que están abiertas. También se asoció a marcas que operan a través de Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats, como Green Eat, para colocar su mercadería en ellas.

Los comercios a la calle y los supermercados también activaron promociones. En DIA, hasta el miércoles 15 de este mes hay 2x1 en huevos y figuras. "Puntualmente en lo que respecta a este segmento, el escenario es diferente al esperado: por la cuarentena, los clientes continúan adquiriendo estos productos, pero la costumbre de comprar para compartir o regalar se modificó", analizan desde la cadena.

Por su parte, la empresa de golosinas Dulsisa, que posee cuatro locales (en Belgrano, Caballito, Almagro y Villa Crespo), realiza ofertas de hasta el 20% y repartos a domicilio. "Estamos complicados porque ya tenemos la mercadería comprada. Esperamos que en los últimos días repunte la demanda", concluyen.