Paro de trabajadores lácteos: desde la industria advierten por posible desabastecimiento

Los trabajadores de la industria láctea realizarán hoy un paro total de actividades de 24 horas luego de rechazar la propuesta de paritarias por parte de las empresas. Aseguran que la oferta de incremento no alcanza para recomponer la pérdida de poder adquisitivo del año, mientras que desde el sector industrial advierten que, de mantenerse la medida, podría haber un desabastecimiento de productos.

De acuerdo a lo difundido por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), las Asambleas de Base rechazaron de forma unánime la oferta y decidieron un paro de actividades para hoy. En tanto, el fin de semana trabajaran exclusivamente la jornada semanal y no realizarán horas extra.

El ofrecimiento realizado desde el Centro de la Industria Lechera (CIL) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) es del 61% para el período abril 2019-marzo 2020. Es decir, un incremento del 36%, propuesto en cinco cuotas, ya que para el primer semestre ya habían pactado un 25%.

No obstante, ATILRA señala que la propuesta ‘real’ es del 54,5%. Desde el sindicato apuntan que al porcentaje total hay que restarle dos puntos que pertenecen a un desfasaje ocurrido durante 2018 sumado a que un 4,5% se imputa a cuenta de la negociación futura de 2020. “Pretenden, nuevamente, pactar para abonar incrementos a inflación ya ocurrida”, manifestaron a través de un comunicado.

“Por ahora el paro es por 24 horas pero no sabemos si no se va a extender. En caso de ser así, podría haber desabastecimiento”, expresan desde el sector industrial. Y agregan: “No creo que justo el nuevo Gobierno quiera asumir con las góndolas vacías”.

Por su parte, APYMEL emitió un comunicado en el que indicó: “La propuesta que realizamos la entendemos como un gran esfuerzo social, sabiendo que no todos nuestros representados podrán afrontarlo y pondrán el mejor esfuerzo para cumplir en tiempo y forma”. A su vez, el organismo que nuclea a las pymes lácteas realizó un llamado a “garantizar el abastecimiento lácteo y evitar tirar leche”.

Según el Índice de Precios al Consumidor, elaborado por el Indec, el ítem que incluye a la leche, productos lácteos y huevos aumentó un 69,8% en octubre versus el mismo mes del año pasado en GBA. En lo que va del 2019, el incremento de la categoría fue del 54%.

La producción de leche viene en caída en el país. Hasta octubre marcó una baja del 2,7% con 1021 millones de litros producidos, de acuerdo al reporte mensual del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA). Del otro lado, el precio se recompuso en pesos con respecto al año anterior. A nivel interanual subió un 91,2% a $ 16,42 el litro, aunque, medido en dólares, subió un 21,2% respecto del mismo mes de 2018 y alcanzó los US$ 0,281.