Para Ternium, una empresa del Grupo Techint, la pandemia ya terminó

La pandemia llegó a su fin para Ternium. La compañía de aceros planos del Grupo Techint ya está operando con una capacidad cercana al 100%, luego de meses en los que la actividad se vio seriamente afectada por la cuarentena.

Así lo confirmó el presidente de Ternium, Martín Berardi, en la apertura del 19° seminario ProPymes, organizado por Techint. El ejecutivo destacó que en marzo la empresa llegó a trabajar al 60% de su capacidad, con ventas que habían caído el 95%.

"Tuvimos que mantener la actividad para abastecer a los sectores esenciales. Hoy estamos trabajando a un nivel de capacidad cercano al 100% en Ternium y en nuestra cadena de valor, con un buen nivel de empleo industrial", señaló.

Durante el tercer trimestre del año 2020, los despachos de acero de Ternium Argentina fueron de 608.400 toneladas. Ese número representó un aumento de 96.900 toneladas con respecto al nivel de despachos alcanzado en el mismo período del año anterior.

En tanto, en comparación con el segundo trimestre del año –período que registró una significativa caída de la actividad ocasionada por la pandemia de Covid-19– los despachos al mercado local se recuperaron en 222.100 toneladas. La mejora fue parcialmente compensada por una ligera reducción de las exportaciones, según explica la compañía en sus estados financieros.

Los despachos al mercado doméstico representaron un 84% del total en el tercer trimestre del 2020. Ese porcentaje fue menor que el 91% alcanzado en igual período del año anterior, aunque estuvo por encima del 72% alcanzado en el segundo trimestre del año

Encuesta a pymes

En el seminario, Berardi presentó las principales conclusiones de la encuesta a pymes clientes y proveedores de las empresas del grupo, que muestra una expectativa de crecimiento de inversiones, ventas, exportaciones y empleo.

Las firmas encuestadas esperan un crecimiento de las ventas del 11% en el 2021 con respecto al 2020, impulsadas principalmente por los sectores de la construcción, línea blanca y el agro, recuperando los niveles del 2018. Las exportaciones, por su parte crecerían al 41%, lo que representaría el mayor valor de los últimos 3 años.

El crecimiento de la inversión proyectado ronda el 40% y la dotación de mano de obra lo haría en un 4%. La encuesta refleja las expectativas de cerca de 200 empresas que son parte de la cadena de valor industrial de las empresas del Grupo Techint.

“El dato de las exportaciones es muy importante, si queremos impulsar el consumo interno necesitamos también fomentar las exportaciones, tiene que ser un trabajo conjunto. Sin aumento de exportaciones no puede crecer el consumo interno porque faltarán divisas para importar insumos. Hay un potencial fuerte, nuestra cadena de valor llegó a exportar u$s 500 millones y este año lo hizo solo por u$s 180 millones”, agregó Berardi.

Los datos recopilados de encuesta realizada entre noviembre y diciembre entre 197 pymes de ProPymes, en su mayoría metalmecánicas- reflejan la expectativa de un rebote importante para el año que viene.