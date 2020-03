Pampa ganó tres veces más en dólares el año pasado

El año pasado, Pampa Energía ganó u$s 800 millones. El resultado es tres veces superior al beneficio de u$s 287 millones que la holding energética había logrado en 2018, según reportó la empresa en su informe de resultados.

Liderado por Marcelo Mindlin, Pampa Energía es la empresa privada integrada de energía más grande de la Argentina. Tiene presencia directa en exploración y extracción de hidrocarburos y en producción petroquímica; es dueña de centrales eléctricas (las hidroeléctricas Nihuiles, Diamante y Piedra del Águila; y tres parques eólicos), transportadoras (Transener), distribuidoras (Edenor), y posee participaciones en refinadoras de petróleo (Refinor), oleodocutos (OldelVal) y transportadora de gas (TGS).

En 2018, Pampa registró ventas netas consolidadas por u$s 2836 millones ($ 154.642 millones), 3% inferior a los u$s 2920 millones del ejercicio 2018. Explicó que se debió a disminuciones del 15% en petróleo y gas; 5% en petroquímica; 44% en sus tenencias en otras empresas (holding) y mayores eliminaciones, de u$s 205 millones, por ventas intersegmento, parcialmente compensadas por un incremento del 35% en generación eléctrica y 1% en distribución de energía.

Pampa Energía es la empresa privada integrada de energía más grande de la Argentina. Es dueña de centrales eléctricas, transportadoras (Transener), distribuidoras (Edenor), y posee participaciones en refinadoras de petróleo (Refinor), oleodocutos (OldelVal) y transportadora de gas (TGS).

De los u$s 800 millones de beneficio, la ganancia atribuible a los propietarios de la empresas fue de u$s 692 millones, u$s 468 millones superior a la de u$s 224 millones de 2018, "explicado mayormente por la ganancia non-cash extraordinaria por la resolución de los pasivos regulatorios en Edenor" y un menor devengamiento de pérdidas por diferencia de cambio, "parcialmente compensados por la reducción en los márgenes operativos en distribución de energía y petróleo y gas".

Sus 15 centrales generaron 15.582 gigawatts/hora de energía y distribuyó 19.974 GWh de electricidad a 3,1 millones de usuarios.

En tanto, produjo 48.200 barriles equivalentes de petróleo diarios (boe por día) de hidrocarburos y vendió 343.000 toneladas de productos petroquímicos.

Sin embargo, su ebitda ajustado consolidado por operaciones continuas, de u$s 915 millones, resultó 9% inferior a los u$s 1001 millones de 2018, "debido a disminuciones del 31% en distribución de energía, 34% en petróleo y gas, y 15% en holding y otros, parcialmente compensadas por aumentos del 20% en generación de energía, u$s 29 millones en petroquímica y mayores eliminaciones intersegmento por u$s 1 millón", reportó la empresa.