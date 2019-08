Pampa Energía ganó u$s 567 millones en el primer semestre del año

Este martes, Pampa Energía realizó en Nueva York (los Estados Unidos) una presentación ante los accionistas sobre los resultados financieros de la compañía correspondientes al segundo trimestre de 2019.

En la ponencia, liderada por Lida Wang, gerente de relación con inversores de Pampa, se expusieron también los números relativos al acumulado de los primeros seis meses del año.

Este lunes, Pampa salió a recomprar acciones para evitar el desplome que sufrieron los activos argentinos, después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que le dieron una ventaja de 15 puntos a Alberto Fernández sobre el presidente Mauricio Macri.

En el primer semestre de 2019, la compañía ganó u$s 567 millones, muy por encima de la ganancia alcanzada en el mismo semestre de 2018.

Sus ventas netas consolidadas alcanzaron los u$s 1515 millones, un 4% superior a los u$s 1450 millones registrados en el primer semestre de 2018. Según explicaron, esto se debió a incrementos del 56% en la generación de energía, un 8% en distribución y un 3% en petroquímica, a lo que se le sumaron las disminuciones del 8% en petróleo y gas, y 38% en holding y otros, además de mayores eliminaciones por ventas intersegmento por u$s 124 millones.

Durante este período, finalizado el 30 de junio pasado, el EBITDA consolidado ajustado por operaciones alcanzó los u$s 484 millones, lo que representó un descenso del 6% en relación a los u$s 514 millones del primer semestre de 2018. La compañía atribuyó la caída a disminuciones del 39% en la distribución de energía, un 22% en petróleo y gas, y un 2% en holding y otros; parcialmente compensados por aumentos del 36% en la generación de energía, u$s 10 millones logrados en petroquímica y menores eliminaciones intersegmento por u$s 1 millón.

La ganancia atribuible a los propietarios de la compañía de u$s 567 millones, superior a los u$s 63 millones alcanzados en el primer semestre del año pasado, incluye una ganancia non-cash extraordinaria por la resolución de los pasivos regulatorios en Edenor y un menor devengamiento de pérdidas por diferencia de cambio a raíz del cambio en la metodología contable, parcialmente compensado por la reducción en el margen operativo en la distribución de energía, petróleo y gas.

Es que el 1° de abril pasado, la compañía adoptó el dólar estadounidense como moneda funcional para la contabilización de su información financiera, con efecto desde el 1° de enero de 2019, aclararon.

La empresa es controlante de Edenor con 3,1 millones de clientes

Asimismo, desde la empresa controlante de Edenor, la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina, con 3,1 millones de clientes y cuya área de concesión abarca la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires, destacaron que su capacidad energética aumentó un 12% en este lapso de tiempo, en el que se añadieron 413 MW.

En total, la generación de energía alcanzó los 7640 GWh desde 15 centrales. La distribución de electricidad, por su parte, fue de 9866 GWh y llegó a 3,1 millones de usuarios, mientras que la producción superó los 47.000 barriles por día de hidrocarburos. De igual modo, se comercializaron 178.000 toneladas de productos petroquímicos.

De manera directa y a través de sus subsidiarias, Pampa participa principalmente en las cadenas de valor de energía eléctrica y de gas. En el segmento de generación, la firma tiene una capacidad instalada de 4751 MW, que equivale a aproximadamente el 12% de la capacidad instalada en la Argentina, siendo una de las cuatro generadoras independientes más grandes del país. Adicionalmente, la sociedad se encuentra en proceso de expansión por 471 MW.

Pampa desarrolla exploración y producción en 11 áreas productivas

En el segmento de petróleo y gas, desarrolla una importante actividad en exploración y producción en 11 áreas productivas y en 7 áreas exploratorias, alcanzando un nivel de producción en los primeros seis meses del año de 7,2 millones de m3/d de gas natural y 5,1 mil boed de petróleo. Los principales bloques productores de gas natural se encuentran ubicados en Neuquén y Río Negro.

En el segmento petroquímico, opera tres plantas de alta complejidad que producen estireno, caucho sintético y poliestireno, con una participación en el mercado local de entre el 80% y el 100%. Mediante el holding y otros negocios, la compañía participa en la transmisión de energía y transporte de gas. En el negocio de transmisión, co-controla a Citelec, que a su vez controla a Transener, firma dedicada a la operación y el mantenimiento de la red de transmisión en alta tensión de 20.933 km, con una participación en el mercado del 85% de la electricidad transportada en la Argentina.

Asimismo, en lo que respecta a transporte de gas, Pampa controla a CIESA, la cual controla a TGS, empresa licenciataria del transporte de gas natural, con 9231 km de gasoductos en el centro, oeste y sur de la Argentina y dedicada al procesamiento y la comercialización de líquidos de gas natural a través del Complejo Cerri, ubicado en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.