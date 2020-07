Oaktree prepara nuevo fondo que invertirá en el rescate a Latam Airlines

A menos de una semana de que la administradora de activos estadounidense, Oaktree, se convirtiera en una de las protagonistas del rescate de Latam Airlines, el negocio ha despertado el interés de los inversionistas locales.

Si bien el financiamiento del tramo A del Deudor en Posesión (debtor in possession, en inglés, o DIP) con la que Oaktree inyectará u$s 1300 millones a la aerolínea aún no ha sido aprobado por la corte estadounidense, el fondo está preparando un nuevo vehículo de inversión que apostará por Latam y otras empresas en problemas.

Se trata del fondo “Oaktree Opportunities XI”, de u$s 15.000 millones que invierte en este tipo de estrategias, financiando compañías que se encuentran en situación de estrés financiero. Fue anunciado a fines de junio de este año, y actualmente se encuentra abierto.

Fuentes de la industria comentan que el fondo está en la etapa “early bird”, un tramo inicial de los compromisos de capital de los inversionistas que suscriben una participación y que reciben descuentos en las comisiones por administración.

Esta etapa durará hasta julio, pero el fondo seguirá abierto a inversionistas hasta octubre. Aunque todavía no se determina qué porcentaje del DIP de Latam Airlines entrará en este vehículo, en el mercado se comenta que sería “importante”, y que también se destinará parte de este negocio a otro fondo, el “Opportunities X”, que todavía tiene algo de espacio para invertir.

Las estrategias “Opportunities” está liderada por Bruce Karsh, que además de ser director, copresidente y gerente de inversiones de Oaktree, actúa como portfolio manager de empresas con estrés financiero.

También destaca la figura del exMorgan Stanley, Pedro Urquidi, jefe de los negocios de deuda estresada fuera de Norteamérica.

Acceso para inversionistas chilenos

¿Dónde entran los chilenos en este proceso? Altos ejecutivos de la industria señalan que Oaktree lanzará un feeder fund –un vehículo domiciliado que invierte en cuotas de fondos extranjeros– a través de la administradora chilena Singular, una especialista en fondos transados en bolsa (ETF, su sigla en inglés) que actúa como distribuidora de los vehículos de Oaktree.

La relación entre la administradora local y Oaktree es estrecha, al punto que la administradora estadounidense adquirió un 20% de Singular el año pasado.

El feeder local se llamará “Fondo de Inversión Singular Oaktree Opportunities XI” y su reglamento sería depositado en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) durante esta semana.

La meta es levantar alrededor de u$s 60 millones con este vehículo domiciliado en Chile, que también estará recibiendo compromisos de capital hasta octubre.

Conocedores de la industria sostienen que el anuncio de la incorporación de Oaktree como financista de Latam impulsó el interés en el vehículo, especialmente por el alto perfil de la firma ligada a las familias Cueto y Amaro y su mediático proceso de reorganización.

feeder nacional ya está en proceso de roadshow, con reuniones con inversionistas, y ya se han conversado compromisos de capital, que se formalizarán una vez que el vehículo se constituya, dicen agentes del mercado local. El foco son inversionistas institucionales, agregan fuentes, segmento que incluye a las AFP, compañías de seguros y family offices.

El camino que ha recorrido la aerolínea

26 de mayo

Latam Airlines presenta una solicitud a la Corte de Nueva York para acogerse al Capítulo 11 de quiebras de Estados Unidos. Dos de los accionistas principales (Qatar Airways y Costa Verde, ligada

27 de mayo

La aerolínea sale del índice de empresas IPSA.

28 de mayo

Tribunal aprueba primeras solicitudes de Latam donde destaca el rechazo de 24 aviones y los pagos críticos (empleados y proveedores). El CFO de la empresa, Ramiro Alfonsín, declara que los ingresos cayeron 90% desde el inicio de la pandemia.

7 de junio

El tribunal da a conocer el comité de siete acreedores que negociarán con la línea aérea.

17 de junio

Latam Airlines Argentina anunció el cese total de sus operaciones en el mercado trasandino.

24 de junio

La aerolínea obtiene la aprobación de 25 mociones para autorizar los pagos de impuestos y tasas, y para continuar con el desembolso para los proveedores críticos, tanto dentro como fuera de EEUU.

28 de junio

Accionistas formalizan los u$s 900 millones comprometidos en el tramo C de la estructura de financiamiento y dan a conocer el funcionamiento del mecanismo de Debtor in Possession (DIP).

9 de julio

Aerolínea consigue compromiso de inversión por u$s 1.300 millones. Y la filial brasileña se acoge al Capítulo 11 por retraso en negociaciones con el gobierno.