Nuevo round entre Vicentin y el Banco Nación: qué le respondió la empresa al informe de su acreedor

A través de una carta enviada a su presidente, Eduardo Hecker, la cerealera Vicentin acusó al Banco Nación de haber hecho “tendenciosas afirmaciones” en un documento que la entidad, principal acreedor de la concursada empresa, difundió la semana pasada.

El viernes, el Banco Nación despachó un informe de prensa, en el que comunicó su “informe final” sobre el “intento de vaciamiento patrimonial del Grupo Vicentin”.

“Es de destacar que el BNA es la institución crediticia más importante del país y el mayor financista de Vicentin SAIC a lo largo de su trayectoria”, respondió la empresa, en su nota.

“El BNA no es juez del concurso, ni fiscal, ni juez penal y, por lo tanto, entendemos, no debería incurrir en calificaciones de conductas que no le competen, intentando así influir irregularmente, mediante la prensa, en el ánimo de los distintos magistrados, fiscales y funcionarios que están actuando en las causas judiciales”, disparó.

“El BNA es una institución de todos y no puede ser utilizada al servicio de la ideología de ocasionales ocupantes de su directorio y, muchos menos, de quienes pretenden el desguace de la empresa, para el cobro mediante liquidación de sus acreencias, sin tener en cuenta la continuidad de la firma y la estabilidad de los puestos de trabajo de sus empleados”, agregó. Las referencias son al economista Claudio Lozano, vicepresidente del banco y uno de los impulsores de la frustrada estatización de la empresa, y a la propuesta de los acreedores financieros del exterior, que presionan por que la empresa venda activos para pagar sus deudas.

La empresa está concursada desde marzo, con una deuda total de $ 99.345 millones. De ese monto, u$s 300 millones (equivalentes en ese momento a $ 18.182 millones) corresponden con el Banco Nación.

En la carta a Hecker, el actual directorio de la cerealera expresa su seguridad de que el BNA tendrá “un rol muy importante a jugar, junto a acreedores y productores, para la construcción de una ‘Nueva Vicentin’”. Agregan que “se verá revitalizada” por “una reestructuración razonable para todas las partes de sus deudas”, como así también por aportes frescos de eventuales nuevos accionistas.

“Sin embargo, la sociedad no puede dejar de responder algunas tendenciosas afirmaciones”, aclaró.

Según Vicentin, el informe del Nación presenta incongruencias respecto del impacto de la devaluación. “Al deudor en dólares, y Vicentin siempre lo fue, una devaluación le reduce el patrimonio neto, por cuanto no todos sus activos están expresados en esa moneda (saldos de impuestos, créditos en pesos y bienes de uso). Sin embargo, en el flujo de actividad le mejora la competitividad, ya que parte de sus costos están expresados en pesos, por lo cual, con el tiempo se recupera. Vicentin no tuvo el tiempo para recuperarse”, señala.

“La reducción de las retenciones no beneficia al exportador de la manera que señalan, ya que el principal afectado por las mismas es el productor agropecuario. La reducción de retenciones sólo beneficia al industrial en el valor agregado”, continúa.

“No puede hablarse de inconsistencias contables sobre la base de un ‘sumas y saldos’ que desconocemos”, puntualiza.

La empresa también puntualiza incongruencias respecto del impacto de la sequía. “La sequía fue, efectivamente, en 2018. Pero, para mantener sus plantas funcionando, Vicentin importó soja de los Estados Unidos, cuyo arribo fue durante el ejercicio 2019, impactando en el resultado del mismo”.

Por último, la cerealera apunta contra “importantes inconsistencias” a nivel patrimonial que refleja el informe, en cuanto a los activos y pasivos de la empresa. “Para poder contestar con propiedad nos gustaría recibir el informe completo, donde, seguramente, citarán la fuente, ya que las cifras de la compañía distan mucho de las señaladas. Nunca Vicentin tuvo un patrimonio neto de u$s 1220 millones, para citar una de las diferencias”, precisa.

El directorio de Vicentin le exigió a Hecker acceso a los detalles del informe, al que critica por haber sido elaborado por “asistentes técnicos con una clara posición ideológica en contra”, “para así poder conocer las razones técnicas de todos y cada uno de los razonamientos que nutrieron aquella exposición, que rápidamente fue distribuida a los medios de prensa para su difusión masiva”, señaló.

Reflotó, de esta forma, un nuevo enfrentamiento entre Vicentin y el Gobierno, que, desde el fracaso en su intento de expropiación de la empresa, canalizó a través del Nación su presión sobre la compañía. En octubre, el Nación presentó una demanda penal contra la empresa por presunta falsedad de su balance de 2019, que arrojó pérdidas por $ 52.536 millones.

Como parte de esa “Guerra Fría”, la empresa había recusado al veedor que la entidad designó en la empresa, Sergio Arelovich, por “hostilidad manifiesta”, “animosidad” y “resentimiento”.

“Hacemos votos también para que las energías desplegadas en este desmedido enfoque publicitario se vuelquen en la participación del BNA en el proceso de reestructuración de Vicentin SAIC, para así asegurar la continuidad de una empresa argentina, de capitales nacionales y con la participación también de inversores argentinos, en el marco de un mercado dominado por firmas de titularidad foránea”, agregó la nota a Hecker, a quien invitó a continuar con las conversaciones “dentro del proceso concursal que se viene desarrollando”.

Recordó que el Nación fue el mayor financista de Vicentin a lo largo de su trayectoria. Acompañó la nota con un cuadro estadístico, que describe la financiación que el banco le otorgó a la empresa, tanto en monto como en porcentaje de ventas e inversiones que representó. En 2002, Vicentin tuvo una línea de u$s 30 millones del BNA, equivalente al 5% de sus ventas (u$s 567,17 millones, y 13,06% del total de líneas de prefinanciación de exportaciones otorgadas por el banco. En 2019, según el anexo estadístico que presentó Vicentin, los u$s 300 millones que le dio el Nación significaron el 7% de su facturación (u$s 4255,74 millones), el 68% de su liquidación de divisas y el 28,57% del total de líneas otorgadas por el banco.

“Como puede apreciarse, el esfuerzo en cuanto a inversión tuvo lugar en el período 2005 a 2014, con la fundación y crecimiento de Renova, proceso que fue acompañado por el banco cuya calificación escaló de u$s 37 millones a u$s 150 millones”, remarcó.