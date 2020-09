NotCo sumó otros u$s 85 millones de la mano de L Catterton y Future Positive

NotCo, la empresa de origen chileno de tecnología alimentaria, anunció este miércoles que cerró su tercera ronda de inversión, co-liderada por Future Positive, el vehículo de inversión de Fred Blackford y Biz Stone, y la firma de capital privado L Catterton (que tiene a los grupos LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) y Arnault entre sus principales accionistas), los cuales se suman ahora a Jeff Bezos y a otros inversores de la startup.

Con el nuevo dinero recaudado, apunta a ampliar su presencia a nivel regional e invertir en tecnología para realizar nuevos lanzamientos y ampliar las categorías de productos.

NotCo ya lanzó NotMilk (leche), NotBurger (hamburguesa), NotIceCream (helado) y NotMayo (mayonesa) en Brasil, Argentina y Chile, alimentos de origen vegetal, sin proteína animal, y en menos de tres años se convirtió en una de las empresas de tecnología alimentaria de rápido crecimiento en América Latina.

Un año atrás, cuando desembarcó en al Argentina, su co-fundador y CEO, Matías Muchnick, había conversado con El Cronista sobre el origen de la compañía, sus proyectos a futuro y su objetivo de vender productos saludables, en base a vegetales, a un precio masivo.

Con el cierre de esta ronda, NotCo suma un total de u$s 118 millones en capital recaudado y trae nuevos inversores globales a la lista de patrocinadores que incluyen a Bezos Expedition (de Jeff Bezos), The Craftory, General Catalyst, IndieBio, Maya Capital, Humboldt Capital y al líder VC de LATAM, Kaszek Ventures.

"Tenemos los mejores socios con los que embarcarnos en este viaje: Future Positive se une con su espíritu de colaboración, experiencia con la revolución alimentaria basada en las plantas y un profundo conocimiento del entorno tecnológico”, dijo Matias Muchnick, co-fundador y CEO de NotCo, en un comunicado. “Y con una red global y un profundo conocimiento de las preferencias de los consumidores, L Catterton ofrece mucho más que apoyo financiero: proporciona una experiencia incomparable, asociándose con marcas líderes a nivel mundial”, agregó.

L Catterton tiene participación en varias empresas argentinas. Aterrizó en el país a principios de 2018, con la compra de una participación en la marca de indumentaria Rapsodia y, luego, ingresó en Caro Cuore y Baby Cottons. A fines de ese mismo año, invirtió también en la bodega Luigi Bosca y, a inicios de 2019, en Bodegas Susana Balbo.

“Nos complace asociarnos con un verdadero disruptor en la industria de la tecnología alimentaria”, comentó Ramiro Lauzan, socio de L Catterton Latin America. "NotCo está buscando una forma original de reemplazar los alimentos de origen animal con alternativas más sustentables, a través de la aplicación de la ciencia de los alimentos y tecnología innovadora. Al aprovechar nuestra experiencia en negocios saludables en todo el mundo y al trabajar junto al talentoso equipo de NotCo, esperamos materializar la exitosa expansión de la compañía en el mercado estadounidense", agregó.

En tanto, Fred Blackford, de Future Positive, comentó: "Estuve en contacto con Matías en los últimos dos años y lo admiro enormemente como empresario y como líder. Nos inspira la visión y la ambición global de la marca NotCo y nos impacta la calidad de sus productos, que hablan por sí mismos. Vemos un gran potencial para la tecnología de la compañía, que está creando nuevas categorías de producto más rápido y con mayor precisión que nadie en la industria", dijo.

Construida sobre una tecnología patentada que puede igualar la proteína animal con un reemplazo entre miles de ingredientes de origen vegetal, NotCo combina la Inteligencia Artificial y artesanal para lograr productos sin alterar las características propias como el sabor, la textura, el color y el aroma. Apunta a que el consumo sea cada vez más consciente y sustentable; reduciendo la huella de carbono que dejamos en el medioambiente. Sus productos son todos veganos.

La empresa, nacida en Chile hace cinco años, desembarcó hace un año en la Argentina y ya confirmó su llegada a Uruguay; ahora, la nueva financiación coincide con el momento en que NotCo anunció que se expandirá en Estados Unidos, el mercado con mayor potencial para su cartera de productos.

En la Argentina, desde que se lanzó a la venta hace dos meses, la NotBurger (hamburguesa vegana) logró equiparar a las de carne en algunas hamburgueserías, según la empresa, impulsando un aumento del 80% en el consumo de hamburguesas plant-based (basadas en plantas).

NotCo vende hoy cinco productos en la Argentina y en diciembre espera tener en el mercado una variedad de 20 productos. "Esta inversión nos permitirá seguir creciendo a nivel regional e invertir en tecnología para realizar nuevos lanzamientos y ampliar nuestras categorías. La idea es expandirnos al interior de la Argentina y Uruguay y llegar con nuestros productos a más cantidad de personas", explicó Mauricio Alonso, Country Manager para Argentina, mercado en el que prevé lanzar, hasta fin de año, seis nuevas versiones de NotMayo, seis de NotIceCream, dos nuevas versiones de NotMilk y una nueva NotBurger.

"En estas épocas inciertas, el interés de los consumidores por el mundo de las plantas aumentó. El covid-19 nos permitió ver que la producción de carne no solo es dañina e ineficiente para el medio ambiente, sino que además su cadena de suministro es frágil. Así pues, nos complace ser testigos de un punto de inflexión en el que los productos vegetales se están convirtiendo en una proporción mayor de una nueva normalidad, una vez que pueden tener un sabor realmente increíble como el que vemos que NotCo elabora", destacó Nicolás Szekasy, socio gerente de Kaszek Ventures.

Matías Muchnick, co-fundador y CEO de NotCo

Los co-fundadores de la empresa, Matías Muchnick (CEO) y Karim Pichara (CTO) se establecerán en Estados Unidos para acelerar la expansión.

NotCo también anunció a su equipo de liderazgo, en esta nueva etapa: Flavia Buchmann, previamente a cargo del negocio global de Sprite para Coca-Cola, es la CMO de NotCo, quien desarrollará la presencia global de la marca y su próximo paso para conquistar a los consumidores de Estados Unidos; Luiz Silva, ex Danone, con experiencia en América latina, Europa y América, se unió a NotCo para llevar la expansión a Brasil y liderar el desarrollo comercial global de la compañía; R&D está dirigido por otro ex Danone, Catriel Giuliano, un experto en innovación global e ingredientes vegetales y Mauricio Alonso, también ex Danone, que se sumó al equipo para llevar la expansión a Argentina y Uruguay, como Country Manager.

NotCo se fundó en 2015 en Chile, con un capital propio de u$s 250.000. En menos de dos años, logró levantar u$s 3 millones, provenientes, principalmente, de Kaszek Ventures, el mayor fondo argentino de capital de riesgo y uno de los principales de América latina, y de IndieBio, la aceleradora más importante de biotecnología de Silicon Valley. Luego, en marzo de 2019, obtuvo u$s 30 millones de Bezos Expeditions. Y ahora sumó u$s 83 millones más, de la mano de Future Positive y L Catterton.