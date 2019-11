Newsan le anuncia a Alberto Fernández una inversión de más de u$s 50 millones

Desde que fue electo como nuevo presidente de la Argentina, Alberto Fernández ya comenzó a recibir los primeros ‘brotes verdes’ del mundo empresarial. Primero fue la reapertura de 16 locales de Musimundo tras el acuerdo entre Carsa y Megatone. Ahora, el próximo mandatario anunció que desde Grupo Newsan le confirmaron que realizarán una inversión de más de u$s 50 millones para ampliar su negocio de exportación de alimentos.

Fernández se reunió con Rubén Cherñajovsky, socio fundador y principal accionista del holding, y reveló detalles del encuentro a través de su cuenta personal de Twitter. Tal como había anticipado El Cronista a principios de octubre, el directivo le detalló que, a partir de febrero, la firma comenzará a fabricar lavarropas para la marca LG en su planta de Avellaneda.

Rubén Cherñajovsky, uno de los empresarios más importantes del país, vino a contarme que en febrero Newsan comenzará a fabricar lavarropas LG en su planta de Avellaneda.



Además, planea ampliar su negocio de exportación de alimentos con inversiones superiores a U$S 50 millones. pic.twitter.com/BPkJfM7FNF — Alberto Fernández (@alferdez) October 31, 2019

La empresa es una de las principales fabricantes de electrodomésticos del país, con marcas como Noblex, Atma, Sanyo y Philco dentro de su portfolio, aunque en los últimos años también diversificó su matriz incorporando otras unidades como la alimenticia, con Newsan Foods, la minería y las energías renovables. Actualmente, es un player clave en el mercado de las exportaciones de pescado.

“Me preocupa cómo va a darse la transición de un Gobierno a otro, en el caso de que el oficialismo pierda. Espero que sea lo más ordenada y madura posible. A mediano plazo, me inquietan los problemas macroeconómicos del país. Los empresarios debemos ocupar un rol protagónico. No podemos exigirles a los inversores extranjeros que apuesten por el país si nosotros mismos no lo hacemos”, había expresado Luis Galli, CEO de Newsan, en diálogo con El Cronista, antes de las elecciones presidenciales.