Murió Oscar Vicente, ex hombre fuerte de PeCom Energía

El ex hombre fuerte de PeCom Energía Oscar Vicente murió ayer a los 81 años, como consecuencia de una enfermedad que padecía hacía tiempo.

Nació en Cañuelas el 4 de julio de 1938, en un hogar de bajos recursos. Allí cursó las escuelas primera y secundaria, un instituto técnico del que egresó como uno de los mejores alumnos. Luego llegaría la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad del La Plata. Para poder mantenerse trabajó de mozo, hasta que en tercer año consiguió una beca.

Su historia en el mundo del petróleo se remonta a 1966, cuando comenzó a trabajar en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Cuatro años después se incorporó a la petrolera Perez Companc, donde se inició como superintendente de operaciones de campo en Neuquén.

“Los gerentes de Perez Companc buscaban un ingeniero joven. Los iban a buscar a los yacimientos de YPF porque la estatal era la que mejores técnicos tenía. Además, era casi la única que hacía operaciones de perforación”, contó el propio Vicente en el libro Los dueños de la Argentina II, del periodista Luis Majul.

En 1976 casi muere en un accidente dentro de un campo petrolero, mientras intentaba apagar el fuego en un pozo. Estuvo en coma tres días a raíz del golpe en la cabeza de un caño con 2000 libras de presión. "El golpe no me mató de casualidad. Fue en 1976 en Río Neuquén. Todos pensaron que no la contaba. Me trajeron en avión y no bien aterrizó fui a parar al Instituto del Diagnóstico”, relató en el mismo libro.

En 1978 se lo designó gerente general, hasta que en 1982 alcanzó la vicepresidencia y en 2001 llegó a ser número dos del directorio. Vicente se caracterizó por su perfil bajo, aunque siempre fue la cara visible del grupo.

Desde su posición fue uno de los artífices del crecimiento de PeCom Energía, que llegó a ocupar un lugar entre las cinco principales compañías del rubro en la Argentina.

Tras la compra de los activos de PeCom por Petrobras, Vicente se mantuvo como director de la compañía brasileña, cargo que ocupó hasta 2006. Posteriormente, mantuvo el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Petrolera Entre Lomas S.A., que hasta 2003 se denominaba Petrolera Pérez Companc S.A.

En 2013 fue el elegido por el empresario K Cristóbal López para quedar al frente de Oil, sucesora de la misma compañía en la que Vicente había trabajado gran parte de su vida.

Fue un importante vocero de la industria petrolera desde puestos como la presidencia de la Cámara de Empresas Petroleras Argentinas en los años 80 y de la Asociación Empresaria Argentina, después de 2002.