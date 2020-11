Mujeres líderes en salud: cómo romper ‘el techo de cristal’ y derribar mandatos

Cuatro mujeres líderes del ámbito de la salud en la Argentina coincidieron este martes en destacar la importancia de la igualdad de género, tanto en el ámbito profesional como social, compartieron detalles sobre cómo la impulsan desde las empresas en las que están y brindaron consejos para romper con el famoso 'techo de cristal'.

En el marco del Women Leadership Forum, organizado por El Cronista Eventos, Vanesa Gottifredi, jefa del Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica de la Fundación Instituto Leloir e investigadora del Conicet, planteó que es difícil encontrar mujeres en este sector porque “es un círculo vicioso”.

La licenciada en Química y doctora en Biología aseguró qud la forma natural de que algo suceda es ver un ejemplo a seguir "y eso es lo que hace falta". "No ves la figura del líder o jefe que guía como mujer. Si pido que imaginen a alguien que limpia una casa o que cuida un chico, imaginan un género, alguien que dirige una empresa o un hospital, imaginan un género. Eso es lo que pide la entrada de la mujer. No creemos nosotras, no cree la sociedad”, sentenció.

“Hay que generar esos ejemplos. Por eso estoy completamente de acuerdo con las políticas de cupo: lo que hacen es darle la oportunidad a la mujer de demostrar lo que vale y probablemente eso sirva de ejemplo en las niñas”, señaló. Y a su vez resaltó que hay estudios y estadísticas que dicen que las niñas a los cinco/seis años creen que son iguales de buenas que los varones para estudiar matemáticas. Sin embargo, a los siete u ocho ya no. “Eso es lo que tenemos que cambiar”, manifestó.

Gottifredi, quien se desempeña el desarrollo de posibles terapias basadas en la duplicación del ADN, remarcó que “Es muy importante ver modelos, en los diarios, mujeres que son líderes y llevan equipos adelante, que hacen cambios, porque después para la niña es más fácil decir: ‘quiero ser eso’”.

Con respecto a los proyectos que desarrolla en el Conicet, especificó: “Trabajamos en investigación básica, nuestra expectativa parece sencilla, pero es entender a las células. El cáncer no se cura porque no lo conocemos lo suficiente. Nuestro laboratorio se basa en estudiar el proceso de duplicación del ADN y ver cómo lograr que una célula tumoral no duplique ese ADN. Buscamos blancos celulares para generar fármacos que puedan atacar”.

En cuanto al talento que hay en la Argentina, sostuvo: “Tenemos una excelente escuela de ciencia, que es envidiada en el mundo (...) Con muy poca plata y mucho corazón, surgieron muchas cosas que son admiradas en el mundo: desde el diagnóstico hasta tratamiento y quién sabe vacunas. Si son necesarias y hay tiempo también van a hacer historia”. Y agregó: “Si seguimos generando bienes de poco valor agregado, no vamos a poder competir con el mundo. Y la única manera de generar valor agregado es invertir en ciencia”.

En lo que se refiere al obstáculo más grande que tuvo que enfrentar, confesó que fue creer en su capacidad. “Esa duda viene de una sociedad que te dice que no podés, es muy difícil enfrentar eso. Es muy difícil creer que uno tiene derecho a todo. La mujer tiene que saber que tiene derecho a tener una carrera, a tener una casa, y ser madre si quiere y no ser madre si no quiere”, enfatizó.

Por último, advirtió: “La sociedad se pierde de grandes líderes si no involucra a las mujeres. Las mujeres tienen una manera distinta al hombre, eso lo tomo y lo sé. Y justamente por eso es importante que en una mesa de decisión haya mujeres y hombres. Cuanto más dispar la perspectiva, más sabia es la decisión final”.

Takeda

Gabriela Pittis, presidenta de Takeda Sam, apuntó por su parte que la inclusión de la mujer “es un proceso histórico que lleva tiempo”. Si bien “hay muchas políticas y decisiones que ayudan a que ese proceso se acelere, hay segmentos que son mucho más duros”, reflexionó.

“Yo trabajo en el ámbito de la industria farmacéutica, en el área de innovación, donde la diversidad es celebrada. Si miro mi segmento en particular, te diría que es bienvenida la diversidad no sólo de género, sino en la inclusión de todos los colectivos porque eso enriquece y hace que las decisiones de negocios sean mucho más acertadas”, recalcó. Pero reconoció que, lamentablemente, no es igual en todos los lugares.

De acuerdo con la doctorada en Biología Molecular y presidenta de una región que abarca a Latinoamérica -con la excepción de Brasil-, las características de un buen líder deben ser las mismas tanto para hombres como para mujeres: ser empáticos, abiertos y receptivos, entre otras. “Como líderes tenemos que ponernos en el zapato del otro. La situación coyuntural de la pandemia nos demostró que los estilos de liderazgos viejos tampoco son los que sirven. Hay que tener una organización basada en la inclusión y en la diversidad, donde la gente pueda probar, aprender y equivocarse. Este ámbito de trabajo resulta siempre acogedor”, describió.

Según detalló, desde su lugar, siempre mantuvo la cercanía y empatía con las personas. “Me inspira poder abrir caminos a otros, estar a disposición, tener una escucha activa, entender cuáles son las dificultades que se están afrontando y compartir y trabajar en soluciones conjuntamente”.

En un mensaje destinado a las generaciones que comenzarán a trabajar en los diversos ámbitos, las incentivó a animarse y no tener miedo, “ser valientes, tomar desafíos diferentes y sentirse a la altura. (...) Siento una gran responsabilidad como líder de inspirar a mujeres a animarse, sobre todo tener la valentía de tomar desafíos nuevos. Desde la compañía tenemos políticas que apoyan y generan espacios para que ese desarrollo se vea un poquito empujado”, señaló, al tiempo que precisó que en la empresa, a nivel global, actualmente hay un 37% ocupado por mujeres en posiciones de liderazgo. Y a nivel regional, 50% y 50%.

"De hecho, en el último balance de género que publicamos en septiembre, en nuestra región tenemos un poquito más de mujeres que hombres. Espero haber contribuido en algo”, completó entre risas.

MSD Argentina

Sobre este mismo punto, María Josefina Bertomeu, directora de la Unidad de Manejo de Datos en Investigación Clínica de MSD Argentina, detalló que en esa empresa las mujeres son el 49% de los empleados y ocupan el 43% de las gerencias, por lo que ahora están “buscando equilibrar desde el lado de los hombres, valorando lo importante de la diversidad para ser una empresa de innovación científica”.

“MSD realmente adhiere a promover la diversidad e inclusión en forma amplia y está en todas nuestras acciones. Casualmente, en Argentina tenemos grupos de empleados que se agrupan voluntariamente y representan distintos colectivos: tenemos una red de mujeres, otra que representa al grupo de LGBT+ y otras de nuevas generaciones”, destacó la también licenciada en Nutrición.

De acuerdo con sus dichos, las redes de mujeres tienen tres pilares: que se empoderen y sean líderes en sus roles, generar redes de contención y trabajar en la paridad de género con estándares de la ONU.

Consultada por los proyectos a los que están abocados, Bertomeu contó que trabajan en forma global y analizan datos de estudios clínicos que ocurren en todas partes del mundo. “Trabajamos muy fuertemente en inmunoterapias para el cáncer, enfermedades infecciosas, antivirales, vacunas... MSD es una compañía con más de 125 años liderando la investigación y desarrollo. Y puntualmente con el Covid, MSD anunció en mayo que iba a colaborar en la lucha contra la pandemia con dos candidatos a vacunas y un antiviral de administración vía oral”.

También mencionó que MSD tiene un gran proyecto multidisciplinario que se llama One Health (‘Una Salud’ en castellano). La compañía trabaja no solo en salud humana sino también en salud animal, de mascotas, y animales de producción y consumo, comentó. Y luego agregó: "Estos últimos 30 años, las estadísticas nos hablan de que casi un 75% de las enfermedades infecciosas son por zoonosis, esto significa que es el contagio natural de los animales hacia el ser humano. Es un poco lo que estamos sufriendo con la pandemia”.

Sobre las vacunas contra el Covid-19, dijo que se encuentran en fases de investigación y no pueden dar a conocer las fechas. Y antes de concluir, remarcó lo orgullosa que está del equipo en conjunto y de las mujeres que lo conforman “que se animan a ejercer cualquier tipo de roles, no solo su rol de madres, esposas, sino que además salieron a enfrentar este rol profesional y lo hacen con una dedicación y profesionalismo increíble”.

Traditum

Mariana de Dios, directora comercial y accionista de Traditum, aseguró que -en su caso- liderar una empresa de tecnología y salud siendo mujer “fue sencillo” por su personalidad, sumado a que los accionistas eran amigos suyos y “por la dinámica de la empresa”, que “respeta mucho el desarrollo personal”.

“Entré a la empresa siendo gerente y me permitió desarrollarme tranquilamente. No es un impedimento ser mujer”, afirmó, aunque aclaró que de todos los accionistas, ella es la única mujer.

Reconoció que la construcción de una cultura con liderazgo femenino en las empresas es algo complejo. “Tengo 40 años y me tocó en este momento vivir el cambio. La tecnología y la salud son muy masculinas, sobre todo la tecnología es muy dura. No es fácil este momento, creo que las generaciones futuras lo van a tener más sencillo tras el proceso que hicimos nosotras”, estimó.

“No nos olvidemos que para acceder a un puesto, la mujer no gana lo mismo que un hombre. Eso sigue pasando hoy por hoy, no es novedad lamentablemente -apuntó-. Ni hablar de la maternidad, el lugar que en las empresas se genera cuando una quiere ser madre, creen que una va a abandonar su trabajo por ser madre”.

“Yo creo que la mujer es muy profesional, tiene una actitud, es muy luchadora y eso hace que hayamos roto muchísimo esas barreras", acotó, al tiempo que invitó a “recorrer ese camino” ya que aunque aún falta mucho, “no es imposible”.

Según sus declaraciones, en Traditum no importa si sos hombre o mujer. “Cuento con un grupo enorme de mujeres que me acompañan en el día a día. No pasa por el género", enfatizó.

De Dios les aseguró a aquellas mujeres que quieren romper ese ‘techo de cristal’, que es posible. “Se puede llevar una empresa adelante”. Para eso, sugirió ser muy organizada y “tener un muy buen equipo detrás”, que es fundamental. “El trabajo en equipo, a nivel laboral y familiar, es toda la clave del éxito”, concluyó.