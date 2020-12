Molinos cerró balance con ganancias sólo por la venta de su sede

La venta de sus oficinas centrales salvó los resultados de Molinos Río de la Plata. En los primeros nueve meses del año, la alimentaria del Grupo Perez Companc tuvo pérdidas por $ 141 millones. Sin embargo, gracias al ingreso extraordinario de $ 1821 millones, a raíz de la operación en la que se desprendió de la propiedad en Victoria, reportó una ganancia contable neta de $ 1680 millones.

La compañía alcanzó ingresos operativos por $ 33.375 millones, lo que representa un crecimiento del 9,4% respecto a igual período anterior. Pese a haber implementado una rigurosa política de reducción de gastos, con una mejora en el resultado de $ 535 millones, explicó a través de un comunicado, la firma no consiguió llevar su operación al terreno de los números azules, aseguró.

"En un contexto signado por dificultades operativas derivadas del Covid-19 y a pesar del crecimiento de las ventas y el esfuerzo de reducción de gastos, los aumentos persistentes en los costos de materias primas, que no pudieron ser trasladados a los precios de los productos, generan los resultados antes mencionados", expresó.

Ahora, Molinos espera poder adecuar sus precios, al menos, parcialmente, al incremento de costos. La compañía asegura que este siendo un factor crítico para alcanzar resultados en línea con la calidad de sus activos.

La venta del predio de Victoria por u$s 20,7 millones formó parte de ese programa de reducción de gastos. El plan de ajuste incluyó, además, desprenderse de activos no estratégicos como la participación accionaria en California Olive Ranch y Delverde, y la venta de activos no operativos, como el predio de Bahía Blanca de la Planta Manera.