Misiones: peligra la continuidad de planta que fabricaba para Nike

La empresa brasileña de calzado Dass, que fabricaba zapatillas para Nike, entre otras marcas, reducirá drásticamente la cantidad de empleados durante este mes. Desde la empresa aseguraron que la planta continuará abierta, aunque con una operación reducida, ante versiones que hablaban de su cierre definitivo.

La planta de Dass, en la ciudad de El Dorado, emplea en la actualidad a casi 622 operarios, de los casi 1500 que tenía hace una década. Según trascendió, la empresa busca despedir 400 empleados, 300 de ellos en octubre, afectada no sólo por la caída de la demanda, sino también de la decisión de Nike, la principal marca que fabricaban, de no comprarle más zapatillas.

La apertura a las importaciones afectó de lleno al sector de calzado, especialmente a las empresas que hacían zapatillas para marcas internacionales, como Dass.

"La fábrica Dass de Eldorado no se cierra en diciembre, pero sí va a sufrir un ajuste importante en la dotación de empleados en los próximos días. La planta sigue para 2020, empero demasiado reducida y dependiendo de que la cantidad de pedidos vuelvan a crecer para traerla de vuelta a la viabilidad económica y permitirle seguir hacia adelante”, informó la empresa en un comunicado.

El próximo 9 de octubre, ejecutivos de la firma y representantes de los trabajadores se reunirán con autoridades del Ministerio de Trabajo misionero, según informó el intendente de El Dorado, Norberto Aguirre, a medios provinciales. Aguirre destacó que la situación de Dass es “difícil” para el municipio y por el número de puestos de trabajo en peligro. “El problema es que Nike decidió no fabricar más en la Argentina. Y eso es darle un certificado de defunción a Dass. Me consta que no quieren irse, porque hablé con los dueños, que van a hacer lo posible para seguir, pero el panorama es muy complicado. Subsistían porque Nike compraba la producción. Hacen para otras marcas pero no alcanza para semejante estructura”, explicó el intendente de El Dorado, una localidad de 50.000 habitantes.

Según fuentes gremiales, el 95% de la fabricación de la planta era destinada a Nike, pero la marca retiró entre un 50% y un 70% de los pedidos.

Dass había comenzado a operar en El Dorado en 2007, con 30 empleados. Fue creciendo hasta llegar a los 1500, pero la crisis económica, la recesión y el ingreso de productos importados llevaron a una fuerte reducción de la plantilla de empleados hasta los actuales 622. Ahora, otros 400 perderían su trabajo.

En su inicio, se quedó con los derechos de Fila Argentina; luego sumó Umbro Argentina, además de fabricar la marca propia Tryon; y más tarde comenzó a fabricar para otras marcas, como Nike, Adidas y Converse.