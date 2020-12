Mirgor crea filial en Uruguay y se prepara para la expansión regional

La fueguina Mirgor creará una filial en Uruguay. A través de una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde cotiza el 52% de sus acciones, la empresa informó que su directorio aprobó las gestiones para constituir una nueva sociedad en el país vecino, "con el propósito de canalizar nuevas inversiones en América latina".

"Dicha sociedad, cuya denominación -una vez completado el trámite respectivo- será Mirgor Internacional, permitirá centralizar en Uruguay una potencial expansión en la región", agregó en la misiva.

Consultadas, fuentes del grupo explicaron que, por ahora, se trató de dar sólo el primer paso: la constitución de una sociedad para analizar la posibilidad de operar ahí. Agregaron que esa expansión estaría muchos más relacionada con la operación comercial que la industrial de Mirgor.

A través de GMRA, su operación de retail, Mirgor tiene a su cargo la comercialización -física y online- de Samsung, de la que es el proveedor exclusivo de los teléfonos que la marca coreana produce en la Argentina. A nivel nacional, la cadena tiene un total de 56 puntos de venta.

Con más de 3000 empleados y fundada hace 37 años, Mirgor es controlada por Il Tevere, sociedad que tiene el 48% de su capital. Esta sociedad pertenece a la familia Caputo. La empresa tiene seis plantas, de las cuales dos incorporó en octubre, tras la adquisición -por el valor simbólico de u$s 1- de los activos locales de su competidor estadounidense Brightstar.

El grupo produce piezas electrónicas -como sistemas de infotainment- para la industria automotriz, aires acondicionados, televisores y celulares. Además, desarrolla software e incursionó en el comercio agrícola. Proveedor de largo plazo de Toyota, Pioneer y Samsung, también abastece a automotrices como Ford y PSA Peugeot Citroën, y, tras la compra de Brightstar, abastece a LG y comercializa los productos de JBL y Harman Kardon.

En 2019, facturó $ facturó $ 49.112,93 millones (5,3% menos que en 2018) y ganó $ 2123,87 millones por efecto cambiario (su inventario está valuado en dólares). En el primer semestre de 2020, las ventas cayeron 7%, a $ 19.539 millones, y el ejercicio arrojó una pérdida de $ 353,14 millones, contra una ganancia de $ 831,7 millones de un año antes.

La semana pasada, informó sus números del tercer trimestre. Reportó ingresos por $ 17.921,73 millones, más del 40% por encima de un año antes, con un beneficio de $ 1909,67 millones, vesus una pérdida de $ 335,42 millones.

Eso hizo que, en el acumulado en nueve meses, sus ventas crecieran 10%, a $ 38.956,17 millones. Ganó $ 1529,5 millones, más del triple que el resultado positivo de $ 559,96 millones logrado entre enero y septiembre del año pasado.

De los u$s 1000 millones anuales que factura, u$s 250 millones corresponden a exportaciones. Uno de los objetivos del grupo para el próximo año es consolidar esa cifra.