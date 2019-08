Microsoft superó a Apple y es la empresa más valiosa del mundo

La capitalización de mercado de las 100 principales empresas a nivel global alcanzó los u$s 21.100 billones, según un infomre de PwC, lo que representa un incremento de 5% con respecto a 2018.

Microsoft escaló este año al primer puesto global como la empresa de mayor valuación dentro de las que cotizan en bolsa, tras un reinado de siete años de Apple, que quedó en el 2º lugar. El valor de Microsoft se triplicó en los últimos 10 años, al pasar de u$s 337.000 millones en 2009 a u$s 905.000 millones en 2019. Un año atrás, en marzo de 2018, se posicionaba 3º, detrás de Apple y Alphabet (Google), con u$s 703.000 millones de capitalización.

Apple, en tanto, bajó del 1º al 2º puesto, con un valor de u$s 896.000 millones, frente a los u$s 851.000 millones del año anterior.

En 3º lugar se situó Amazon, que escaló una posición, con u$s 875.000 millones de valuación, en tanto que 4º quedó Alphabet (que cayó un puesto), con u$s 817.000 millones.

La brecha entre la mayor y la menor de esas 100 sociedades siguió creciendo y actualmente es de u$s 806.000 millones, precisó el informe de PwC, con datos a marzo de 2019.

Los Estados Unidos continúan dominando el ránking, con 54 empresas en el top-100, que representan el 63% del valor total, con un aumento del 51% con respecto a una década atrás.

El segundo mayor participante es China, con 15 empresas, que registraron una disminución del 5% en su capitalización de mercado total en un año (de marzo pasado a igual mes de 2018), por el impacto de la creciente guerra comercial con los Estados Unidos y su efecto en la percepción del mercado. En tanto, el Reino Unido quedó en tercer lugar, con seis compañías.

“Los Estados Unidos continúan siendo la potencia del 'Global Top 100' con las cuatro principales gigantes del mercado. Aun así, a largo plazo, esperamos ver una contribución creciente de India y otros mercados en desarrollo. La preponderancia de compañías chinas entre los principales unicornios mundiales nos permite afianzar esa idea”, comentó Martín Barbafina, socio de PwC Argentina líder de la práctica de Capital Markets.

Las empresas de tecnología y comercio electrónico dominan el podio, con un grupo muy compacto en la cima. La diferencia en el valor de capitalización de mercado entre la 4º posición y la 1º es de u$s 88.000 millones, pero entre la 5º y la 4º ubicación es de u$s 340.000 millones.

El listado de compañías europeas se redujo (hay 11 menos en el ranking), lo que implica un descenso en su participación en el valor del 12% en la década, mientras que las clasificadas como “Resto del Mundo” muestran un aumento del 22% en capitalización de mercado, impulsado por las nuevas incorporaciones: India, Arabia Saudita, Japón y Brasil.

Sectores con mejor desempeño

El sector de tecnología conserva el liderazgo (con u$s 5.691 millones); aun así, en términos de aumento, los sectores de salud, servicios al consumidor y telecomunicaciones crecieron cada uno un 15%, comparado con el 6% de crecimiento en el sector de tecnología.

El sector con peor desempeño fue el de las entidades financieras, con una caída del 3% en cuanto a capitalización de mercado, aunque aquellas incluidas en el ránking global top-100 pudieron lograr un resultado aún superior a las demás dentro de esa industria.

Los unicornios

Los Estados Unidos y China dominan entre las primeras 100 empresas unicornio. La valuación de estas compañías creció en un 6%, alcanzando los u$s 815.000 millones en el período de 12 meses terminado el 31 de marzo de 2019, de manera análoga a sus equivalentes que cotizan en Bolsa.

Al 31 de marzo de 2019, prácticamente la mitad (48%) de los 100 primeros unicornios eran de Estados Unidos, en línea con lo que se ve en el ránking global top-100. China aportaba otro 31%, una proporción significativamente mayor que su presencia en el top-100 global.