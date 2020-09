Metrotel y Silica Networks invierten u$s 10 millones para mejorar la comunicación internacional

Silica Networks -la empresa de Grupo Datco- y la compañía de telecomunicaciones Metrotel invirtieron u$s 10 millones en la construcción de una nueva traza de sus redes para unir Buenos Aires con las estaciones de amarre de los cables submarinos de conectividad internacional que llegan a la localidad de Las Toninas en el Municipio de La Costa.

El proyecto incluyó la construcción e iluminación del un tendido de fibra óptica de alta capacidad de más de 450 km.

Según informaron las compañías, esta nueva traza tiene una relevancia estratégica en la infraestructura de conectividad entre Argentina y el mundo, por tratarse de un tendido que utiliza una ruta alternativa a la del resto de las redes de los operadores que conectan con las estaciones de amarre de Las Toninas.

El nuevo tendido comienza en la localidad de El Talar de Pacheco, en el Partido de Tigre y de allí tiene un recorrido diferente a los de todas las otras redes de fibra óptica, que van por la rutas 2 y 11. En este sentido, al no superponer la traza con la de las otras redes existentes, el tendido evita tener SPOFs (Single Point of Failure) ante eventuales cortes y contingencias que puedan afectar la conectividad internacional del país.

En el recorrido, que demandó una extensión 60 kilómetros adicionales a los 290 que hubieran sido necesarios en un tendido por la ruta, contempla abrir sitios de amplificación cada 100 kilómetros, generando un doble impacto. Así, además de establecer una nueva ruta de baja latencia que conecta al país con el mundo entero a través de los cables submarinos transcontinentales, la nueva traza fue diseñada especialmente para mejorar radicalmente la conectividad y el acceso a Internet a través de fibra óptica en las localidades por las que pasa el tendido de red, como Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano, Chascomús, Dolores, General Lavalle, General Conesa, Las Toninas y ciudades aledañas.

“En un contexto en el que las inversiones no abundan, este proyecto es una muestra de la vocación y el compromiso que como compañía tenemos con el desarrollo y crecimiento de la industria en el país, acompañando la necesidades de una mejor conectividad internacional, pero a la vez impulsando el desarrollo local al abrir la fibra en las localidades por las que pasa la red, para romper la lógica que se ha dado históricamente con los gasoductos o líneas de alta tensión, que pasan por muchísimos pueblos y ciudades en los que no hay gas de red o provisión de energía eléctrica. Tal es el caso de General Lavalle y General Conesa, localidades que a pesar de estar a la vera de la ruta por donde pasa la fibra óptica desde 1999, no contaban hasta ahora con conectividad de alta capacidad”, sostuvo Horacio Martínez, CEO de Silica Networks.

Por su parte, Hernán Ballve, CEO de Metrotel sostuvo que: “Esta obra significa una importante actualización de infraestructura. Es una nueva oportunidad para Metrotel para hacer una red de long haul, poder seguir creciendo y estar conectados con el mundo en forma directa con una red propia. Se trata de una inversión de capitales internacionales que implica una mejora en conectividad y tecnología para todos los usuarios ya que tiene como resultado una red más moderna. Este nuevo camino llega para ofrecer a las empresas conectividad internacional y a las ISP y Cableoperadores una modernización de equipamiento que les permite ampliar sus capacidades para dar un mejor servicio”.

Los recursos y la infraestructura que ambas partes ponen en juego en esta inversión conjunta son producto un alianza estratégica entre Metrotel y Silica Networks.