MercadoLibre: resultados impulsan la acción más de 12% y Galperin celebra que, en 20 años, ya vale más que eBay

En pleno festejo de su 20° aniversario las acciones de MercadoLibre subieron un 12,5% y, en algún momento del día, llegó a valer más que eBay, la empresa en la que su fundador y CEO, Marcos Galperin, se inspiró para construir su modelo de negocio a fines de los años '90.

"Justo 20 años más tarde, esta sí que no la hubiésemos imaginado nunca jamás", tuiteó el emprendedor, junto a un chart que mostraba a MercadoLibre con una capitalización bursátil de u$s 34.890 millones, contra u$s 34.300 millones de eBay.

Sin embargo, al final de la rueda, MELI finalizó la jornada con un valor de u$s 34.175 millones, en tanto que el gigante estadounidense lo hizo en u$s 34.582 millones.

Justo 20 años más tarde, esta si q no no las hubiésemos imaginado nunca jamás. pic.twitter.com/mWJAN7sSI2 — Marcos Galperin (@marcos_galperin) 8 de agosto de 2019

Aunque el marketplace nació de manera oficial el 2 de agosto de 1999, los festejos comenzaron hoy y durarán todo el año. Como parte de la celebración, Galperin encabezó un live desde la cuenta oficial de la empresa en Facebook, con una remera amarilla con la inscripción "I love Meli20" en el pecho y el logo original en la espalda.

"Montamos nuestras primeras oficinas en un estacionamiento de autos, con poco espacio y sin luz solar, pero con un capital humano valioso. Junto a varios amigos nos propusimos crear el futuro, pensando que lo mejor estaba por venir. Y acá estamos, 20 años después", sostuvo Galperin en alusión al garage del barrio de Saavedra en el que creó el sitio de subastas por Internet junto a tres socios, convencidos de que Internet iba a cambiar el mundo.

"Atravesamos momentos muy difíciles y de mucha angustia. Cada ronda de financiamiento implicó un nuevo desafío. Al comienzo, los accionistas pensaban en cerrar la firma y recuperar sus inversiones, ya que los primeros siete años perdimos dinero. Recién en 2006, llegamos al break even. Recuerdo de haberme puesto a llorar frustrado en una de esas tantas reuniones frente a los importantes empresarios y fondos que aportaron capital. Implicó mucha resiliencia y perseverancia", relató en su discurso.

Efecto Amazon: desarrolladora estadounidense de data centers invierte u$s 100 M en su arribo al país EdgeConneX oficializó su desembarco en la Argentina con su primer centro de datos en la región, ubicado en Pilar. Compañías internacionales y firmas nacionales se instalarán en el edificio. La empresa de Jeff Bezos podría establecer su operación local allí, tras anunciar su llegada al país semanas atrás

La alianza que realizaron con eBay, en ese entonces la compañía de tecnología más importante del mundo y a la que acaban de superar en market cap, los ayudó a pegar el salto. "Ellos nos dieron una subsidiaria en Brasil y en conjunto llevamos adelante un intercambio de mejores prácticas que duró cinco años. A partir de ese momento, los resultados comenzaron a ser positivos y las cosas empezaron a facilitarse", explicó el CEO de la compañía, y agregó: "Seguimos realizando inversiones para mejorar la calidad de nuestros servicios".

Tal como informó en su último informe financiero, MercadoLibre culminó la primera mitad del año con ingresos netos por u$s 1019 millones, un 55,25% más que el mismo período de 2018.

La ganancia bruta en los primeros seis meses del año fue de u$s 509,4 millones y mostró un incremento del 34,7%. En tanto, la compañía revirtió una pérdida neta de u$s 24 millones en en la primera mitad de 2018 y pasó a una ganancia neta de u$s 28 millones.

Asimismo, el segundo trimestre de 2019 con un total de u$s 545,2 millones de ingresos netos. Esta cifra significa una suba interanual del 62,6% en dólares.

En cuanto a la ganancia bruta, en el segundo trimestre de este año, la misma ascendió a u$s 272,4 millones con un margen del 50%, un porcentaje que se incrementó si se lo compara con el 47,6% que representó en el mismo período del año pasado.

Los gastos operativos también se redujeron: fueron del 52,3%, en comparación con el 56,1% alcanzado durante el segundo trimestre de 2018.

Marcos Galperin y parte de su equipo.

Al igual que meses anteriores, el líder del e-commerce en América latina encontró su mercado más fuerte en Brasil. Desde abril hasta fines de junio, el país vecino se posicionó como el mercado más importante para la empresa, con ingresos netos por u$s 340,9 millones. Lo siguieron la Argentina en segundo lugar y México en el tercer puesto, con u$s 113,9 y u$s 64,4 millones, respectivamente.

Los artículos enviados a través de Mercado Envíos alcanzaron un total de u$s 70,2 millones, equivalente a una suba del 33 % con respecto a los mismos meses de 2018, generado principalmente por la optimización del programa de envíos gratuitos.



En lo que respecta a los usuarios registrados, se contabilizaron 292,5 millones, representando así un alza en comparación con los 234,9 millones del mismo período del año pasado.

"Nuestra misión es democratizar el comercio y que las personas que se hallan alejadas de las grandes urbes y los centros comerciales puedan comprar los mismos productos con los mismos precios, como si estuviesen cerca de ellos", aseguró Galperín en la conferencia que dio, aunque aclaró que el objetivo no sólo radica en revolucionar el comercio electrónico, sino también en otorgarle a la población regional un mayor acceso a los servicios financieros. "Seguimos creciendo y mejorándonos. Hay mucho más por hacer. Hasta hace poco, no había una infraestructura de pagos para hacer transacciones digitales en la Argentina. Esta situación nos llevó a crear un sistema propio", comentó el máximo directivo.

Así, MercadoPago se convirtió en el músculo financiero de MercadoLibre. El total de pagos a través de esta herramienta aumentó a u$s 6520 millones durante el segundo trimestre, siendo la primera vez que supera los u$s 6500 millones. Y el total de las transacciones de pago bajo esta modalidad incrementó un 112,5% en comparación con el mismo período de 2018, totalizando 181,6 millones de operaciones.

Según detalló Galperin en el live de Facebook, la última gran apuesta de MercadoLibre se enfoca en la optimización de la logística. "Hasta hace tres años, no teníamos ni idea de cómo gestionar a gran escala los envíos. Hoy, tenemos centros de distribución no sólo en la Argentina, sino también en Brasil y México. Día a día, nos esforzamos por eficientizar los procesos de distribución en los grandes centros de almacenamiento de nuestros productos. Estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo. Observamos una mejora en el tiempo de entrega y una mayor velocidad en la cadena", afirmó quien se convirtió en uno de los empresarios más ricos del mundo, con una fortuna estimada en los u$s1600 millones, según el ranking anual 2019 de la revista Forbes.

Presente en 18 países, MercadoLibre posee más de 11 millones de vendedores y 40 millones de consumidores que realizan un promedio de 11 compras por segundo. Emplea a 3800 colaboradores en la Argentina, distribuidos en sus centros de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Paraná y Rafaela.

En las cocheras de las modernas instalaciones que MercadoLibre tiene en la Ciudad de Buenos Aires, se recreó el garage donde arrancó su historia y se instaló una suerte de "museo", con piezas que rememoran los hitos principales.