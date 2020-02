MercadoLibre quintuplicó sus pérdidas en 2019

El año pasado, MercadoLibre perdió u$s 172 millones. El rojo es 4,7 veces superior a los u$s 36,58 millones que la empresa había asentado como resultado negativo durante su balance de 2018.

Según el informe presentado a la Bolsa de Nueva York, donde cotizan sus acciones, el gigante de comercio electrónico que fundó Marcos Galperin facturó u$s 2296,31 millones en 2019, un 59% más que sus ingresos del año anterior.

Los números de la compañía mostraron un fuerte incremento de sus costos operativos, que crecieron de u$s 766,49 millones a u$s 1255,28 millones. Los gastos de inversiones en desarrollo de producto y tecnología treparon de u$s 146,27 millones a u$s 223,81 millones; los de ventas y marketing, de u$s 482,45 millones a u$s 834 millones; y los generales de administración, de u$s 137,77 millones a u$s 197,45 millones.

Por tal motivo, la empresa registró una pérdida por sus operaciones de u$s 153,16 millones, contra u$s 69,48 millones del año previo.

Mirá también Mercado laboral: seis tendencias a tener en cuenta en 2020 Las empresas afrontarán nuevos desafíos en un escenario cambiante. La tecnología, el sentido de pertenencia y una posible recesión mundial, entre las claves para la contratación

También los costos y pérdidas financieras ascendieron, de u$s 56,25 millones a u$s 65,88 millones. Por su parte, en contraposición a 2018, cuando sumaron u$s 18,24 millones en azul, las diferencias de tipo de cambio arrojaron un rojo de u$s 1,73 millón. Lo propio ocurrió con su balanza impositiva: de u$s 28,87 millones a su favor el anteaño, pasó a u$s 64,75 millones en negativo durante el que pasó.

El único ítem en el que MELI –tal cual su sigla bursátil– mejoró su performance fue en el de ingresos por intereses y otras ganancias financieras: evolucionó de u$s 42 millones a u$s 113,52 millones.

Por su parte, el efectivo neto utilizado en actividades de inversión ascendió a u$s 1447,79 millones. En 2018, había sido u$s 672,46 millones.

La cantidad de usuarios registrados confirmados creció 20%, a 320,6 millones. La cantidad de transacciones en la plataforma subió 13%, a 378,9 millones, por un valor bruto que trepó 12%, a u$s 13.997,4 millones. El volumen total de su plataforma de pagos registró 838 millones de operaciones –más del doble que en 2018–, por u$s 28.389,9 millones (un alza del 53,8% contra el año anterior).

MercadoLibre es la principal plataforma de comercio electrónico de América latina. Fundada en 1999, opera en 18 países, de los cuales Brasil, la Argentina y México -en ese orden- son sus principales mercados. Cotizante en el Nasdaq, el panel bursátil tecnológico de los Estados Unidos, desde 2007, sus acciones subieron ayer 1,89%, a u$s 658,23, lo que le da una capitalización de mercado de u$s 32.720 millones, la más alta para una empresa de origen argentino.

Sin embargo, una vez difundidos sus resultados, en el after-market, sus papeles empezaron a comercializarse a u$s 620 (una quita de 5,81%).

Pedro Arnt, CFO de MercadoLibre, destacó el "impulso sostenido, que da la confianza para pasar de una fase de continuar priorizando el crecimiento pero con un mayor enfoque en promover la eficiencia de costos. Ese será uno de nuestros objetivos para el próximo año".