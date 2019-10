MercadoLibre lanzará su súpermercado 'online' en la Argentina y Brasil en 2020

MercadoLibre comenzará a vender de forma online productos de consumo masivo en 2020 en la Argentina y Brasil, como si fuera un supermercado digital.

Así lo anunció este viernes el vicepresidente Senior de la empresa, Sean Summers, en el marco del 55º Coloquio de IDEA, en Mar del Plata. Se podrán comprar alimentos, bebidas, productos de cuidado personal y artículos de limpieza, entre otros.

La plataforma de e-commerce, valuada en más de u$s 20.000 millones, le explicó a El Cronista que ya comercializa este tipo de productos en el país, aunque el año próximo prevé lanzar de manera formal este nuevo vertical de negocios. "Se armará una nueva sección, con un landing específico y una estructura especial que otorgará una navegación distinta y se incorporará al sitio, como se hizo en México", destacaron, y añadieron que la nueva categoría estaría disponible en enero.

Autorizan a Tecpetrol y Mitsui a explorar la Cuenca Malvinas para buscar hidrocarburos El Gobierno autorizó a ENI Argentina Exploración y Explotación; Tecpetrol , del Grupo Techint ; y MEMPLO, subsidiaria de la japonesa Mitsui, a explorar un área costa afuera para buscar hidrocarburos. Este consorcio de empresas se había adjudicado el área denominada MLO_124 en mayo pasado.

En el país azteca, el unicornio lanzó una prueba piloto llamada "Supermercado Libre" a fines de 2018 y oficialmente la puso en marcha en abril pasado. Allí, de acuerdo a la compañía, "se pueden adquirir todo tipo de artículos que se utilizan en la vida diaria". En total, ofrece más de 20.000 ítems. En ese mercado, actualmente, más del 60% de los 30 millones de usuarios que entran a la plataforma compran semanalmente en Supermercado Libre y la categoría viene creciendo a triple dígito, detallaron desde la filial mexicana.

"El consumo masivo se trata de un rubro importante para nosotros, que viene creciendo mucho en términos de venta en la Argentina, de acuerdo a lo que observamos en el último tiempo", resaltaron desde la firma, y ejemplificaron con lo ocurrido en el Hot Sale último: "El producto más vendido fue la bolsa de kilo de azúcar Ledesma. La yerba Playadito de un kilo también fue otro de los favoritos".

En este sentido, desde MercadoLibre, afrimaron que, en el último Hot Sale, la categoría de alimentos y bebidas aumentó su facturación un 120% y un 90% el volumen de los artículos vendidos, en relación al mismo evento de 2018. También, cuentan que otra de las categorías que más creció este año fue la de artículos de bebés, que posee más de 6400 ítems e incluye leche maternizada, pañales y productos de tocador. "En el último Hot Sale, la facturación de este segmento aumentó un 538%, mientras que la cantidad de ítems vendidos subió un 230%, en comparación con la misma acción del año pasado", comentaron, y agregaron que "en celebraciones de fin de año se venden mucho los productos que integran la mesa navideña".

Asimismo, aclararon que, por el momento, no ofrecerán comida lista para llevar y señalan que no tienen intenciones de iniciar una producción propia. Por lo contrario, la plataforma continuará con la estrategia adoptada hasta ahora: comercializará productos de terceros. De esta manera, ya vende productos de más de 20 marcas, entre las que se encuentran Arcor, Nestlé, vinos Don Cristobal, Jagermeister y Speed, que poseen sus tiendas oficiales en la plataforma.

Para coordinar la logística de sus productos, MercadoLibre se apoyará en el primer centro de almacenamiento que abrió en la Argentina en febrero, junto a dos más en Brasil y México este año. El depósito cuenta con 35.000 metros cuadrados y está emplazado en una superficie total de 65.000 metros cuadrados.

La empresa comandada por Marcos Galperín siente que su primacía en el comercio electrónico puede verse afectada ante la posible llegada de Amazon a la región y el lanzamiento de Coto-Web, un marketplace con un modelo de negocios similar al del gigante estadounidense que la cadena de supermercados Coto empezará a operar dentro de los próximos seis meses. Garbarino se sumó también a esta tendencia: inauguró a fines de septiembre su marketplace, que ofrecerá todo tipo de bienes, desde alimentos hasta neumáticos.

Presente en 18 países, MercadoLibre posee más de 11 millones de vendedores y 40 millones de consumidores que realizan un promedio de 11 compras por segundo. Emplea a 3800 colaboradores en la Argentina, distribuidos en sus centros de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Paraná y Rafaela.

Tal como informó en su último informe financiero, culminó la primera mitad del año con ingresos netos por u$s 1019 millones, un 55,25% más que en el mismo período de 2018. La ganancia bruta en los primeros seis meses del año fue de u$s 509,4 millones y mostró un incremento del 34,7%. En tanto, revirtió una pérdida neta de u$s 24 millones y pasó a una ganancia neta de u$s 28 millones.