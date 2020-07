MercadoLibre desafía a Camioneros:

Las protestas habían empezado unos días atrás. Pero, recién hoy, Juan Martín de la Serna, presidente de MercadoLibre Argentina, se encontró con los centros de distribución con los que opera la empresa bloqueados. Dos –en Lanús y Parque Patricios– desde anoche y, a la tarde, cuando habló con El Cronista, ya había otros tres (Sarandí, Munro y Valentín Alsina).

“No permiten ingreso ni egreso de vehículos. Lo más curioso es que, en todos estos centros, trabaja gente afiliada a Camioneros. Con lo cual, el gremio se está extorsionando a sí mismo”, dijo el ejecutivo. Se trata de empresas tercerizadas, cuya operación es 100% para el gigante regional de comercio electrónico. Entre todas, emplean a unas 1500 personas.

¿Cuál es la raíz del conflicto?

Estamos siendo ilegalmente bloqueados por Camioneros bajo un reclamo de encuadre sindical de los empleados que tenemos en nuestro centro de almacenamiento en el Mercado Central. Son reclamos que empezaron desde que lo inauguramos, en febrero del año pasado. Tiene 65.000 metros cuadrados y su actividad creció muchísimo a partir de la cuarentena. De hecho, en los últimos seis meses, tomamos a 600 personas. Tenemos ya 1300 trabajando ahí. Camioneros los exige como afiliados cuando tenemos a ese personal encuadrado en Carga y Descarga, con un convenio homologado en 2019 por el Ministerio de Trabajo.

¿Hubo algún hecho puntual que lo reactivara ahora?

Esto salió absolutamente de la nada. No es que viniéramos conversando con ellos desde hacía mucho tiempo pero sí existió un par de reuniones. Pero, con este bloqueo, nos sorprendimos. No pensábamos que fueran capaces de hacerlo. Aunque, en eso, no es una sorpresa: es un sindicato con métodos de otra época. No entendemos el modus operandi…. (se interrumpe). Bueno, en realidad, sí. Pero no entendemos el reclamo. Mucho menos, cuando había conversaciones para evitarlo. No queremos un conflicto, sino poder trabajar; poder seguir dándole trabajo a las pymes. En un contexto como el actual, les están impidiendo generar ingresos a través de Mercado Libre.

Mencionó que había alguna negociación con el gremio. ¿Tuvieron algún contacto después de iniciado este bloqueo?

No era una negociación, sino conversaciones. Ellos vienen con esto desde hace tiempo y, claramente, no les importa la gente. Los empleados que reclaman tienen muchas mejores condicionas laborales que si estuvieran afiliados a Camioneros. En junio, por ejemplo, sus sueldos fueron 26% más altos de los que hubieran percibido si estuvieran encuadrados con ellos. Eso, sin contar un bono, equivalente a u$s 500, que cobrarán todos los empleados de Mercado Libre.

¿La empresa dimensionó el impacto que tiene esta parálisis de su circuito de distribución?

Los bloqueados son todos los centros con los que estamos operando. Todavía, tenemos que estimar cuál será el impacto; dependerá de cuánto dure. Por lo pronto, entre ayer y hoy, hay decenas de miles de paquetes que no llegarán a las manos de sus compradores en la fecha prevista. Para tener una idea: en el último mes, se repartieron 7,2 millones de paquetes. Unas 15 millones de personas recibieron un envío de MercadoLibre. Eso refleja un crecimiento del 220% contra junio del año pasado. Y lo paradójico es que Camioneros fue uno de los grandes beneficiados, por todas las empresas que le prestan servicio a MercadoLibre.

De hecho, la única actividad de todo lo que hacemos que no está vinculada con Camioneros son estas 1300 personas que están en el Mercado Central. Todo los demás es con empresas a las que contratamos y cuyo personal está afiliado a Camioneros.

¿Cómo sigue esto? ¿Qué hace falta para destrabarlo?

Lo que hace falta es sensatez de parte de Camioneros. Que el gremio se dé cuenta del potencial que tiene para sus afiliados el crecimiento que todo el comercio electrónico está teniendo por la pandemia. Este tipo de acciones atenta en forma directa contra esto.

¿Sienten que la empresa es rehén de una extorsión?

Claramente, es una típica puja sindical. No es a nosotros a quienes deberían reclamarle, sino al otro sindicato. Y hacerlo a través de los canales que corresponden: la Justicia, el Ministerio de Trabajo, la comisión arbitral de la CGT. No haciendo esto.

Pero, si el gremio hace un bloqueo así, claramente, busca una reacción por parte de la empresa. ¿No hubo les hizo saber ningún pedido? ¿Algo que Mercado Libre pudiera hacer para destrabar la situación?

No estamos dispuestos a sentarnos a hablar con alguien que está bloqueando la actividad.