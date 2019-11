Medanito vuelve a evitar el default: acuerda su décima prórroga para reestructurar deuda

Por décima vez en el año, Medanito volvió a evitar el default. La compañía productora de hidrocarburos negoció una nueva extensión en su acuerdo de stand by con sus acreedores en relación al préstamo de u$s 80 millones otorgado por Credit Suisse, que actuó como agente y organizador, en octubre de 2017, cuya primera cuota vencía en enero de este año.

A través de una carta enviada a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), la empresa informó que dicho acuerdo de espera se prorrogará hasta el 23 de diciembre de 2019. La primera extensión del mismo fue rubricada el 25 de enero pasado y luego fue renovado en ocho ocasiones: 14 de febrero, 7 de marzo, 7 de mayo, 21 de mayo, 15 de julio, 15 agosto, 15 de septiembre y 16 de octubre.

El último vencimiento se iba a producir el viernes 22 de noviembre, pero el lunes 25 logró celebrar la extensión del Acuerdo de Espera con los Acreedores. Así lo detalló en la comunicación que lleva la firma de Carlos Gibson, responsable de Relaciones con el Mercado de la compañía. Del préstamo sindicato también participaron Banco Ciudad, Itaú, HSBC y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Medanito ya acordó los términos y condiciones del acuerdo de refinanciación en marzo de este año, sin embargo, aún no consiguió firmar este convenio. Entre lo pactado figura una disminución de la tasa de interés del préstamo, que vence en octubre de 2022; una reprogramación de las fechas de pago de capital, la primera siendo de u$s 2 millones, la segunda de u$s 6 millones el 25 de julio de 2020 y el saldo en cuotas trimestrales de u$s 8 millones desde el 25 de octubre del próximo año.

A su vez, la firma se comprometió a vender activos “en condiciones razonables de mercado”. Por caso, en abril pasado se desprendió de la estación de bombeo neuquina Challacó, que fue adquirida por New American Oil (NAO).

Medanito: procesamiento penal y embargo por $ 20 millones La Justicia procesó penalmente a la petrolera Medanito y a su expresidente, Emilio Carosio, y embargó a la compañía con $ 20 millones.

En su último reporte de resultados, Medanito volvió a exhibir números en rojo. Según sus estados financieros correspondientes a los primeros nueve meses del año, obtuvo un resultado integral negativo de $ 5.164.386.000, un 257% más que en el mismo período de 2018 ($ 2.008.644.000). En tanto, sus ventas netas cayeron un 15% de $ 3.107.782.000 a $ 2.637.754.000.

Debido a la deuda, la productora se comprometió a cumplir con una serie de compromisos financieros. No obstante, solo logró cumplir uno de ellos, relacionado al índice de vida de las reservas. En el resto de los ítems, reportó un desvío en el compromiso asumido.

Por ejemplo, en lo que tiene que ver con producción de hidrocarburos, se había comprometido a que no sea menor a un promedio diario de 5500 BOE (barriles equivalentes de petróleo), pero esta fue de 2656 hasta septiembre de este año. Lo mismo sucedió con las exportaciones mínimas, que fueron de u$s 12 millones y no de u$s 15 millones, como se había pactado.

Por haber incumplido estos indicadores, la deuda queda expuesta en el pasivo corriente de la empresa que, al 30 de septiembre de 2019, fue de $ 8.050.507.000. El patrimonio total pasó a rojo. De un verde de $ 1.247.424.000 a diciembre de 2018 se convirtió a negativo de $ 3.916.962.000 en los primeros tres trimestres del año.