Más problemas para TGLT: fue demandada en Nueva York por sus ON

Tras la investigación iniciada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) por movimientos sospechosos en el precio de sus acciones, y el revés judicial al proyecto Astor San Telmo, la desarrolladora TGLT sumó nuevos problemas. Ayer se inició una causa en su contra en la corte del Distrito Sur de Nueva York por no haber cumplido con el pago de los intereses de sus obligaciones negociables emitidas en agosto de 2017.

Los demandantes son dos, Merking Family Foundation (MFF) y Tennembaum Living Trust (TLT), que realizaron la denuncia contra la desarrolladora y The Bank of New York Mellon. En el escrito presentando en el tribunal, alegan que el 18 de agosto pasado deberían haber recibido un pago de u$s 900.000.

Sin embargo, TGLT asegura que las ON "ya no existen" porque fueron convertidas de manera obligatoria en acciones en febrero pasado. Este cambio fue parte de la reestructuración de u$s 150 millones en ON finalizado en diciembre pasado. Pero los demandantes entienden que la maniobra no es legal ni efectiva.

Asimismo, destacaron que el contrato establecía en su sección 1301 que las ON podían ser convertidas compulsivamente en acciones solo en caso de una oferta pública inicial (IPO, por su sigla inglesa) en los Estados Unidos. TGLT tenía planeada su salida a Bolsa en Wall Street, pero la crisis cambiaria de 2018 frustró sus planes.

En la asamblea de tenedores que aceptó la reestructuración se acordó cambiar "oferta pública inicial" por "umbral de oferta pública calificada". Con este nuevo término se entendía a una o más ofertas públicas, ya sea relacionadas o no, de acciones comunes en Wall Street o la Bolsa porteña, que sumaran al menos u$s 100 millones. En diciembre, TGLT hizo una emisión de nuevas acciones por u$s 180 millones.

"Los demandantes no participaron en el intercambio ni dieron su consentimiento a estas modificaciones del contrato, y la puesta en práctica de dichas modificaciones privaría ilegalmente a los semandantes de sus derechos en virtud de los artículos 508 y 902 del contrato y del artículo 316(b) de la Ley de Contratos de Fideicomiso de 1939, 15 U. S.C. § 77ppp(b) - todos los cuales garantizan a los titulares el derecho a recibir el pago del principal y los intereses en la forma y el momento en que se adeuden y a entablar una demanda para la ejecución de dicho pago, y disponen además que dichos derechos no pueden verse menoscabados sin el consentimiento de ningún titular afectado", indica la demanda.

El fideicomiso TLT tiene u$s 15 millones en ON y MMF posee u$s 3 millones. Según el contrato de emisión original, el 18 de agosto a las 12, como último plazo, deberían haber recibido u$s 750.000 y u$s 150.000 respectivamente.

"En consecuencia, los intereses de mora comenzaron a acumularse sobre todos los montos impagos a más tardar el 19 de agosto de 2020, a una tasa del 16% de conformidad con los términos del contrato y los pagarés", agrega el texto presentado en el tribunal.

Hoy TGLT comunicó a la CNV que se había enterado de la existencia de la demanda por una publicación realizada en el sitio web Legal Radar. Al ser consultados sobre su posición, la compañía indicó que no había sido notificada de la demanda y, por lo tanto, desconocía la naturaleza del reclamo.