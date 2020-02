Marcos Galperin deja la presidencia de la filial argentina de MercadoLibre

Marcos Galperin renunció al directorio de MercadoLibre en la Argentina y dejó la presidencia de la filial local. Será reemplazado por dos ejecutivos: Juan Martín De La Serna será el presidente de la operación argentina, mientras que Stelleo Passos Tolda, ejecutivo brasileño que hasta ahora era director de Operaciones del gigante regional de comercio electrónico, será su reemplazo en el directorio.

"En lo formal y legal, Stelleo Passos Tolda ocupará su rol en el directorio, pero en el día a día será De La Serna quien se encargue en concreto de todos los negocios de MercadoLibre en la Argentina", explicaron desde la empresa.

La compañía intentó bajarle el tono a la renuncia de Galperin y aseguró que se trata de "un cambio interno en la operación local, lo que significa que sus responsabilidades en la región no se alteran".

Aunque el empresario deja de estar a cargo de la operación local, seguirá al frente de la plataforma de e-commerce a nivel regional como cabeza del grupo MercadoLibre Inc, manteniendo su liderazgo ejecutivo. Así, conservará la función de CEO, para tener una mirada estratégica de las distintas unidades de negocio de la firma en América latina. "Marcos se despega de la Argentina para lograr un enfoque regional", expresaron.

Asimismo, desde la compañía descartaron una posible mudanza de la operación local a Uruguay y aclararon que el headquarter seguirá en pie en el país.

Por su parte, Pedro Dornelles Arnt, que hasta ahora se desempeñó como Chief Financial Officer (CFO) de la empresa, también dejará su cargo como vicepresidente, pero conservará su rol como máximo responsable financiero y gerente titular en el directorio. El puesto de VP será ocupado por Osvaldo Rafael Giménez, CEO de MercadoPago, el brazo financiero de MercadoLibre, que ya sumó 1 millón de cuentas comitentes.

"Se hace saber que por Acta de Reunión de Socios del 4 de febrero de este año, se resolvió aprobar la renuncia del Sr. Marcos Galperin como gerente titular y presidente y del Sr. Pedro Dornelles Arnt a su cargo como vicepresidente, y designar al Sr. Stelleo Passos Tolda como gerente titular y presidente, asignar el cargo de vicepresidente al Sr. Osvaldo Rafael Giménez, aprobar la distribución de cargos de la gerencia, quedando compuesta de la siguiente manera: Presidente: Stelleo Passos Tolda; Vicepresidente: Osvaldo Rafael Giménez; Gerentes Titulares: Pedro Dornelles Arnt, Marcelo Daniel Melamud, Juan Martín de la Serna, Martín Ramón Lawson, Daniel Rabinovich, Hernán Jacobo Cohen Imach, María Paula Arregui, Ramiro Javier Cormenzana, Sebastián Luis Fernández Silva, Carlos Martín de los Santos, Herán Di Chello, Gerardo Gabriel Loureiro, German Spataro, Ariel, Szarfsztejn y Guillermo Schmiegelow”, sostiene el texto publicado en el Boletin Oficial.

Según explicaron desde la compañía, De La Serna ya había ocopado el cargo de presidente desde 2004 a 2012. "Es miembro del grupo fundador de la empresa, se incorporó hace más de 20 años a MercadoLibre", destacaron.

Por su parte, Passos Tolda, un ejecutivo brasileño también con más de 20 años de experiencia en la empresa, hasta ahora era Chief Operating Officer (COO) de la compañía, según anunció la empresa a través de una publicación en el Boletín Oficial. Tanto Passos Tolda como Giménez cuentan con un MBA de la escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, los Estados Unidos.

La renuncia de Galperin se da en un contexto adverso para MercadoLibre. A comienzos de mes, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a Marcos Galperin y el resto del directorio de MercadoLibre por presunta defraudación contra la administración pública y "delitos contra el orden económico y financiero". El expediente recayó en el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, según le confirmaron en ese momento a El Cronista fuentes judiciales.

Este martes, MELI (su sigla bursátil) presentó sus resultados financieros correspondientes a 2019, que arrojaron una pérdida de u$s 172 millones. De acuerdo al reporte enviado a la Bolsa de Nueva York, donde cotizan sus acciones, el rojo fue 4,7 veces superior a los u$s 36,58 millones que la empresa informó como resultado negativo en su balance anual 2018.

Pese a que la facturación alcanzó los u$s 2.296,31 millones, lo que significó una suba del 59% interanual, la compañía atribuyó las pérdidas al fuerte incremento de sus costos operativos, que crecieron de u$s 766,49 millones a u$s 1255,28 millones.

La noticia se dio a conocer una semana después de que la empresa con presencia en 18 países alcanzara el precio récord de la cotización de sus acciones, unos u$s 710 por unidad, lo que le dio un valor de mercado a MELI de u$s 35.600 millones.

Hoy, Brasil es el mercado de mayor peso para la compañía, ya que el 60% de su facturación corresponde a sus operaciones en ese país. De acuerdo a Arnt, "MercadoLibre priorizará el crecimiento, pero promoverá la eficiencia de costos". "Ese será uno de nuestros objetivos para el próximo año", explicó.

En este contexto, MercadoLibre se prepara para una dura pelea con el Gobierno tras la suspensión de la ley de la Economía del Conocimiento, ya que será una de las más afectadas por el freno a los beneficios impositivos que adoptó la cartera que conduce Matías Kulfas.

Además, la semana pasada, la pelea entre las entidades bancarias tradicionales y las fintech sumó un nuevo capítulo. Santander, Galicia, BBVA y Macro anunciaron el lanzamiento conjunto de una billetera digital para competir con MercadoPago, lo que podría quitarle el reinado a MercadoLibre del negocio de transferencias y pagos QR.