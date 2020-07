Maratón de descuentos: aéreas lanzan más promociones con pasajes flexibles y baratos

A medida que se extiende la cuarentena y es incierta la fecha de regreso de los vuelos −prevista para el 1° de septiembre, pero sujeta al avance de la pandemia−, las líneas aéreas continúan con su maratón de descuentos en pasajes con precios inéditos y flexibilizan aún más las condiciones para que los turistas realicen cambios en las fechas de viajes sin penalidad ni desembolsos extra.

Pese a que se trata de un buen momento para comprar porque se encuentran ofertas que podrían desaparecer en breve y las tarifas son seductoras como nunca antes −según referentes de la industria, los valores son los más bajos del mercado de los últimos años−, todavía no hubo una explosión de la demanda.

Para buena parte de la sociedad la planificación de sus próximas vacaciones no es una prioridad en este momento. Incluso, para muchos, se reduce a solo un deseo, ya que, con una crisis económica como la actual, viajar resulta un privilegio al que acceden unos pocos. Sin embargo, en pleno pico de contagios y con una caída de la actividad económica del 26,4% en abril, hay quienes se embarcan en este gasto porque cuentan con los ahorros para hacerlo.

Aerolíneas retoman vuelos: fechas y destinos British Airways, aerolínea de bandera británica, reanudará lentamente sus operaciones en Europa, América y Asia en julio, tras dejar atrás la peor parte de la crisis de la del coronavirus , que significó el cese del 95% de las operaciones en promedio del sector.

Para los que se arriesgan, hay oportunidades para no dejar pasar. Si se busca bien y se tiene disponibilidad, dinero, y, claro, la seguridad de querer viajar pese al virus, hay buenas ofertas. La compra futura es una inversión para los que pretenden ganarle a la inflación, anticipándose y contratando ahora servicios que utilizarán más adelante, cuando la emergencia sanitaria esté controlada. Boletos que antes se conseguían a u$s 1000 ahora se hallan a u$s 400.

Pero eso no es todo. Apremiadas por la necesidad de reactivar las ventas y obtener liquidez, en las últimas horas, las compañías aéreas, en conjunto con las agencias de viajes, reforzaron las rebajas y articularon una batería de promociones para tentar a los viajeros, con descuentos de hasta el 70% y planes de financiación que incluyen hasta 16 cuotas sin interés en algunos casos. Como no hay garantías de que llegado el momento de viajar el pasajero pueda tomarse el avión, las empresas brindan la posibilidad de reprogramar el vuelo o postergarlo sin penalidad.

Vuelos baratos sin cobro por cambios

Ayer, LATAM Airlines lanzó un “happy hour” para comprar con flexibilidad y realizar cambios sin multa hasta diciembre de 2021. Entre las ofertas más destacadas, se encuentran vuelos a Cancún por una tarifa final de $ 39.188, a Miami por $ 45.317, a Barcelona por $ 57.033, a Madrid por $ 57.358, a Londres por $ 59.223 y a París por $ 64.033. Hay que tener en cuenta que la mayoría no son vuelos directos, sino que tienen paradas intermedias. "Todos los pasajes comprados entre el 20 de mayo y el 31 de julio de 2020 permitirán un cambio de fecha o destino sin costo adicional ni penalidad, para volar en todas nuestras rutas domésticas e internacionales", expresaron desde Latam.

Aerolíneas Argentinas extendió hasta el 31 de julio la venta de pasajes flexibles para volar a partir del 1º de septiembre, con cambio de fecha sin cargo dentro del año del viaje programado. Originalmente, la campaña estaba vigente hasta el 30 de junio. En los destinos nacionales, sobresalen vuelos a San Carlos de Bariloche por $ 5524, Ushuia por $ 5742 y El Calafate por $ 9990. En los regionales, se destacan Cancún Santiago de Chile por $ 10.684 y Río de Janeiro por $ 19.775. En los internacionales, se encuentran Miami por $ 60.817, Madrid por $ 64.319 y Roma por $ 74.666.

En tanto, Flybondi sacó sus pasajes “Ultra low cost, ultra flex” para tíckets que se adquieran hasta el 30 de septiembre de 2020. "Se permitirán dos cambios de fecha sin costo adicional. Aplica para todas las rutas domésticas de la aerolínea", explicaron. Hay tramos por $ 1342 a Mendoza, $ 1571 a Salta, $ 1913 a Bariloche y $ 1598 a Iguazú.

También se encuentran pasajes para destinos de lujo, menos elegidos por los argentinos e históricamente caros −como Asia, islas paradísiacas y sitios alejados en el otro extremo del globo− con precios considerablemente bajos. Entre sus hallazgos más recientes, el blog Promos Aéreas, que identifica a diario ofertas, encontró vuelos a Maldivas por u$s 1200 en febrero de 2021.

"Es uno de los destinos más caros del mundo y si bien continúa siendo elevado el precio hace años que no se encontraba un valor como este. Hoy, hasta los lugares más soñados están a precios inéditos, algo que no sucedía desde hace tiempo", sostiene Matías Mute, fundador del sitio. También hay opciones para viajar a la Polinesia Francesa en marzo del año que viene por u$s 1140 finales.

Las promos no alcanzan para reactivar las ventas

Desde que arrancó el aislamiento, los ingresos de la industria se desplomaron rotundamente. A partir de la segunda quincena de mayo, se registraron un aumento de las ventas de entre un 30% y 70% en tíckets aéreos y paquetes para vacacionar en Brasil, el Caribe y Europa cuando se reabran las fronteras.

"Se trata de un contexto en el que los precios en divisa estadounidense están económicos y resulta conveniente comprar", dicen desde Volala. “Las tarifas están más bajas que nunca, por lo que es un buen momento para aprovechar", señala Julián Gurfinkel, cofundador de TurismoCity. "Con el atraso cambiario se encuentran precios buenos que seguramente no se repetirán. Estamos en el momento más barato de la historia, medido en dólares", dice Mute.

En las últimas semanas, hubo un volumen mayor de búsquedas en las plataformas de las aerolíneas y las agencias, con el interés de contratar viajes para fin de año y, mayoritariamente, el próximo. "A partir de la campaña, se duplicó el tráfico en la web y se duplicaron las ventas de pasajes. Los destinos más elegidos son Bariloche, Iguazú, Corrientes, Salta, Posadas y Mendoza, y los meses más buscados son septiembre, octubre, noviembre y marzo de 2021", cuentan desde Flybondi.

Así y todo, la demanda sigue planchada y muchas empresas del sector se encuentran con "ventas negativas", es decir, con una mayor proporción de reprogramaciones y cancelaciones que el número de ventas nuevas. "Hubo una suba de las transacciones y vemos más consultas a raíz de las acciones que incorporamos. Obviamente, estamos lejos de recuperar el nivel que teníamos antes. El repunte no vendrá rápido", señala una fuente cercana a una aérea.

"Las ventas percibidas bajo 'súper promos' son de aéreos que no van acompañados de alojamiento ni otros servicios. Esto no modifica la situación de crisis en la que estamos inmersos. Las compras las hacen, principalmente, grupos fuera de riesgo y la mayoría son escapadas. Seguimos con ventas negativas", comenta el CEO de la agencia, Cristian Adamo.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aseguró que 2020 será "el peor año en la historia de la aviación", con pérdidas anuales récord de u$s 84.000 millones. El organismo proyectó que la cantidad de pasajeros no volverá a ser la misma hasta fines de 2022 y la recuperación del mercado será lenta. “La confianza de los pasajeros está doblemente dañada, debido a la deblace económica y la preocupación por la seguridad en los viajes”, señaló en un informe Alexandre de Juniac, CEO de IATA.