Luis Malvido comenzó su carrera como analista financiero en el Grupo Techint y participó en el proceso de privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) junto a Telefónica, donde trabajó en Planificación Estratégica, Desarrollo de Nuevos Negocios, Ventas y Atención a Clientes.

Tiene 55 años, es casado y padre de tres hijas. Se graduó en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y su primer puesto de CEO de una empresa fue a los 33 años. Desde entonces, pasó por cuatro empresas hasta llegar a CEO de la estatal Aerolíneas Argentinas desde agosto de 2018.

Las claves de su gestión son "crear una visión que inspire", "un plan que involucre a muchos" y "asegurar la ejecución". Su fórmula de desconexión del trabajo es irse a otro país y conocer otras culturas e idiomas.

En el 9no CEO Profile organizado por El Cronista y la revista Apertura, Malvido recordó su desembarco en el sector público.

"Dejé Telefónica a fines de 2017 y creía que era muy joven para retirarme, que podía aportar algo más. Así que empecé a conversar con gente del Gobierno y les aclaré que no me sentía en condiciones para manejar un ministerio, pero sí una empresa pública, y señalé Aerolíneas Argentinas. Seis meses después lo logré, cuando Mario Dell'Acqua se fue a la ex Enarsa", confió.

Para Malvido, la gestión de Aerolíneas Argentinas en los cuatro años de Gobierno de Cambiemos fue "fantástica". "Los procesos son prolijos y transparentes", describió.

Y en cuanto a los desafíos, planteó que aunque existe un gran índice de puntualidad (más allá de "situaciones sindicales desagradables", el objetivo es "ser predecible" en la relación que puede esperar el cliente con Aerolíneas Argentinas, tanto en el vuelo como fuera de él.

Otro de los problemas que encontró Malvido es el retraso en la parte digital. Según dijo, se encuentran trabajando en renovar cada plataforma como la web y la aplicación (app), "que no se cambiaba hacía 8 años".

"La digitalización, que es proveer de tecnología a pilotos, mecánicos y tripulación, es un desafío porque implica tiempo, esfuerzo y dinero", contó.

Asimismo, sostuvo que Aerolíneas Argentina quiere reducir al mínimo las pérdidas de las valijas y el tiempo que tardan en entregarse al término de los vuelos.

En lo referente a su formación, rememoró que en el ITBA y en distintos posgrados que cursó resolvió unos 1000 problemas, con lo cual se mostró "adaptado para resolverlos". "Esa formación me dio mucha seguridad para enfrentar los problemas con confianza", afirmó.

Malvido también trabajó en Venezuela, Brasil y República Checa y comparó que los venezolanos "lo intentan todo", mientras que era más difícil convencer a los checos. "Tuve un shock por esas diferencias culturales", confesó. "Los brasileños te dicen que sí, pero después no lo hacen", recordó además el ejecutivo.