Magnate de la soja brasileño negocia la compra de El Tejar Brasil

Amaggi, el grupo de soja brasileño propiedad del empresario convertido en político Blairo Maggi, está en conversaciones avanzadas para comprar el negocio brasileño de El Tejar, empresa agropecuaria fundado por Oscar Alavarado, con el objetivo de aprovechar el aumento de la demanda de cultivos de China, dijeron personas con conocimiento del asunto, según consigó Bloomberg.

La adquisición propuesta de O Telhar abarca todos los activos en Brasil, entre ellos alrededor de 70.000 hectáreas de tierras de cultivo, fábricas de algodón, almacenes y maquinaria, dijo una de las personas, que pidió que no se revelara su identidad ya que las conversaciones son privadas. Amaggi, reportó Bloomberg, no quiso hacer comentarios; los representantes de El Tejar en Brasil no respondieron de inmediato.

Brasil, que ya es el mayor exportador de soja, azúcar, café y carne, ha estado ampliando la producción agrícola para aprovechar la creciente demanda de alimentos importados por parte de China. El martes, Bunge Ltd. dijo que ofreció comprar dos plantas de soja en Brasil.

Propiedad de la familia del ex ministro de Agricultura Maggi, Amaggi produce granos y algodón en 280.000 hectáreas. Los activos de El Tejar en Brasil aumentarían su superficie cultivada a 350.000 hectáreas, un área mayor que Rhode Island, lo que fortalece su posición en algodón.

Fundada en la Argentina, El Tejar está controlado por el fondo estadounidense Capital International y Altima Partners, con sede en el Reino Unido. En 2013, el grupo optó por centrar las operaciones en Brasil ante las políticas desfavorables de Argentina. Se convirtió en uno de los mayores productores de soja de Brasil, pero luego se contrajo cuando la prohibición de las compras de tierras de empresas extranjeras se sumó a los problemas operativos.

Amaggi produce más de 1,1 millones de toneladas métricas de granos y fibra al año y origina alrededor de 10 millones de granos, según el sitio web de la compañía.

El grupo exportó 4 millones de toneladas de soja, harina de soja y maíz el año pasado, según cifras de la agencia naviera Cargonave. También es propietario de dos plantas de triturado en Brasil y opera un corredor logístico de exportación en el norte del país.