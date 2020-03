MSU mejora su nota crediticia

MSU Agro, una de las principales empresas agrícolas del país, recibió una mejora en su calificación al subir de BBB+(arg) a A-(arg), según la calificadora de riesgos FIX, afiliada de Fitch Ratings. Además, informó que la perspectiva de la calificación es “estable”.

La mejora en la calificación fue fundamentada en “la mejora constante en el desempeño de la compañía, que se tradujo en mejores márgenes y en una caída en sus niveles de endeudamiento”.

En ese sentido, FIX espera para los próximos años que, en función de los niveles históricos de deuda, inventarios de rápida realización (IRR) y de caja, la deuda se mantenga en torno a u$s 35 millones, con ratios de deuda a ebitda de aproximadamente 1,5x y una posición de deuda neta menos IRR neutra.

MSU, de la familia Uribelarrea, es uno de los principales productores agrícolas de la Argentina y con una larga trayectoria en el sector. Anualmente produce 870.000 toneladas de granos, sobre 167.000 hectáreas sembradas en las principales regiones productivas del país.

La compañía desarrolla su actividad de producción agrícola en campos ubicados en Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, noreste de La Pampa, Entre Ríos, noreste de Santiago del Estero, sudoeste de Chaco (NEA) y Noroeste argentino (NOA).

Esta diversificación geográfica le permitió a la compañía obtener muy buenos resultados a nivel consolidado en campañas con exceso de humedad, como la 2016/17, y con una fuerte sequía, como la 2017/18.

MSU participa en el mercado de oferta pública desde el año 2013, año en el que lanzó su primera Obligación Negociable. En octubre de 2019 canceló u$s 15 millones, correspondientes a la totalidad de la deuda emitida en agosto de 2017, de la Serie VI de sus Obligaciones Negociables.

La compañía recientemente anunció que el próximo jueves 5 de marzo licitará su ON Serie VII por hasta u$s 15 millones, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables, que tiene aprobado por un valor nominal de hasta u$s 50 millones.