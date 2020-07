Los otros ajustes de Cencosud: sumaría socio para negocio inmobiliario en Argentina y evalúa venta de activos

La administración de Cencosud, liderada por el argentino Matías Videla, está trabajando a toda máquina para mejorar todos los indicadores financieros del conglomerado para hacer frente a la pandemia. Ya cerró la división de multitiendas en Perú y alista nuevas medidas para alivianar la estructura del grupo. Una de estas sería sumar un socio para el desarrollo de su negocio inmobiliario en Argentina. Esta división no entró en el paquete que hoy se conoce como Cencosud Shopping, sociedad que debutó el año pasado en bolsa con un récord de recaudación.

La empresa controlada y presidida por Horst Paulmann estaría disponible para incorporar un socio local en Argentina para su división de centros comerciales, ya que no estaría dispuesta a continuar aumentando el nivel de inversión en este tipo de activos, explica una alta fuente conocedora de las tratativas que pide reserva. Consultada de manera oficial, desde Cencosud no hubo comentarios.

La empresa tiene una importante cartera de proyectos en Argentina, muchos de los cuales están parados desde antes de la crisis sanitaria.

El más grande es un nuevo centro comercial que se proyecta en un terreno de más de 20 hectáreas que tiene la compañía en la zona de San Isidro, en Buenos Aires. Ahí la firma busca levantar un proyecto ícono que incluye un mall, tres torres de 14 pisos y seis condominios habitacionales de cuatro pisos cada uno. Todo con una inversión superior a los u$s 600 millones.

No obstante, esta iniciativa está en veremos. El mentado terreno fue adquirido por Cencosud tras una licitación del gobierno trasandino en 1996: pagó u$s 22 millones, más otros u$s 4 millones para sanear la zona pues allí operó una firma estatal dedicada a la gestión de aguas servidas. No obstante, en octubre de 2016 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de Argentina -organismo símil al Ministerio de Bienes Nacionales- presentó una demanda en contra del grupo chileno con el objetivo de que el terreno vuelva a manos del Estado. Según el organismo argentino, el conglomerado habría incumplido una "condición esencial" del contrato respecto de los plazos en los cuales el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico.

Según la demanda, la revocación no requeriría un acto jurídico o administrativo que así lo declare, correspondiendo la escrituración y reinscripción del inmueble a nombre del Estado Nacional de Argentina.

Durante el proceso judicial, la empresa liderada por Paulmann dijo que, desde 1999, se ha visto constantemente "privada por parte de la administración –provincial y municipal-, de avanzar con el proyecto pactado", por lo que anunció que, de tener un fallo desfavorable, el litigio podría terminar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), lo que fue rechazado por las autoridades argentinas.

Venta de terrenos

Junto a la posibilidad de sumar un nuevo socio en una de sus divisiones, la empresa liderada por Paulmann reimpulsó la venta de activos no prescindibles, específicamente terrenos de propiedad de la compañía que no generan ingresos. "Están pensando en una venta masiva de terrenos no productivos", añade una persona al tanto del proceso, que pide confidencialidad. Sobre este punto, la empresa también evitó realizar comentarios.

A fines de 2017, el conglomerado había anunciado la venta de ciertos activos considerados como prescindibles en los países en los que tiene presencia: Chile, Perú, Argentina, Colombia y Brasil. Eran alrededor de 60 inmuebles, y aún quedarían disponibles más de una docena de ellos.

Según informó en su estado de resultados del primer trimestre, la compañía sigue comprometida con el plan de venta de terrenos no explotados. “La venta de estos activos es considerada altamente probable y se espera que la intención de venta por parte de la compañía se materialice en el transcurso de los siguientes doce meses”, dijo la empresa, sin precisar el número de inmuebles.

Durante la pandemia, el mercado premió el desempeño de Cencosud, cuyo principal negocio es el de los supermercados, que aportan más del 70% de los ingresos. La acción acumula un alza de 35% en lo que va del año, lo que se compara muy favorablemente con la rentabilidad negativa de 21% que tuvo el papel el año pasado.