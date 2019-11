Los dueños de Del Parque Shopping le pusieron precio al edificio y esperan propuestas

Los pocos clientes que aún conservaba el Del Parque Shopping ya no pueden ingresar al complejo. Desde el 1 de noviembre, el edificio se encuentra completamente vallado luego de que sus dueños adelantaran el cierre definitivo del centro comercial porteño, que estaba previsto para fines de este año. La sociedad encargada de administrarlo le busca comprador y, según pudo averiguar El Cronista, ya le habrían puesto precio a la propiedad de casi 8000 metros cuadrados.

Si bien la situación económica parecía estabilizarse, la devaluación producida después de las PASO volvió a provocar un nuevo bajón en las ventas de los escasos locales del shopping que se encontraban abiertos. El cierre del resto de los negocios había afectado los números de los sobrevivientes, pero la situación se hizo insostenible por lo que se decidió que el 31 de octubre sería el último día para el centro comercial ubicado en Villa del Parque.

La decisión de cerrarlo había sido tomada en marzo y se había fijado el 30 de junio como la fecha final. Pero un puñado de locales, cinco para ser más precisos, optaron por continuar debido a que sus costos operativos eran menores. Algunas ofertas llegaron a la mesa de los dueños e incluso una estuvo bastante avanzada, sin embargo, la crisis post elecciones primarias espantó a todos los interesados.

Wait and see fue la estrategia adoptada por los accionistas, quienes preferían, en un primer momento, escuchar ofertas. No obstante, una fuente cercana a la firma le confió a este medio que ya le pusieron precio a sus pretensiones. “Están dispuestos a venderlo por u$s 10 millones”, afirmó. Esto sitúa el valor del metro cuadrado en, aproximadamente, u$s 1250.

Del Parque Shopping enfrentó una caída de la cantidad de público en el orden del 20% en los últimos años y, antes de su cierre parcial, contaba con un 20% de su superficie libre. La situación de caída del consumo fue una de las tantas variables que derivaron en su ocaso. A esto se le sumó la competencia con el Devoto Shopping, proyectos de ampliación frustrados, la falta de una más extensa oferta gastronómica y el alza en el valor de las tarifas. “Las ventas subían por la escalera y los gastos, por el ascensor”, graficaron desde la compañía.

A su vez, también sufrió que la estación Villa del Parque, situada a pocos metros del centro comercial, se convirtiera en cabecera del tren San Martín. “No representó un beneficio para casi ningún local, quizá para alguno de gastronomía, además dificultó el tema de estacionar por la zona”, apuntaron. El Estado se quedó con una playa de estacionamiento, antes usufructuada por el shopping, para utilizarla como espacio de carga y descarga.

Por ahora, la prioridad es desprenderse del complejo, que cuenta con alrededor de 3000 metros cuadrados de área bruta locativa, aunque no descartan quedarse con una participación en caso de que les ofrezcan un partnership para continuar el negocio. El mercado inmobiliario, apuntan, se encuentra freezado por lo que recién esperan tener novedades respecto de una posible venta del predio para fines del primer trimestre de 2020.