Loma Negra quiere refinanciar u$s 40 M en enero

Loma Negra quiere refinanciar u$s 40 millones en enero Es para descomprimir su situación financiera. Tiene propuestas para extender el vencimiento a dos años, a cambio de más tasa. Le dejaría u$s 100 millones en caja para finalizar la ampliación de su planta de Olavarría, prevista para junio. Es un proyecto de u$s 350 millones