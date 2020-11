Lo que la pandemia nos deja en materia económica

El CFO Summit hizo un lugar al análisis económico de la coyuntura. Los especialistas fueron Esteban Domecq, presidente de Invecq Consultora Económica, y el economista Roberto Cachanosky.

Según Domecq, la economía argentina transita lo que es una primera fase de salida de la crisis de Covid. "Nos metimos en un pozo recesivo muy importante en el segundo trimestre, tuvimos unos primeros meses de recuperación más fuertes y esa recuperación se debilitó en los últimos meses", señaló.

"Hoy, la economía argentina enfrenta los nuevos obstáculos que tienen que ver con el arrastre de un problema que tenía en el escenario pre Covid. Tiene un frente cambiario muy complejo, un problema de expectativas a resolver y la resolución de estos dos fenómenos puede sentenciar si la economía consolida su recuperación o tiene algunos trimestres recesivos", enfatizó.

"Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas y estrictas del mundo", seguía Roberto Cachanosky. "Hay un índice de Our World in Data que establece cuán estricta es la cuarentena en cada uno de los países, va de 0 a 100. Argentina fue el que más cerca estuvo de 100 y por más tiempo. Otros países, por ejemplo, Suecia, que era mostrado como el ejemplo a no tomar, tenía un índice muy bajo de restricción en término de cuarentena porque iba a afectar la economía". Aquí "se perdieron entre febrero contra julio, que es el último dato disponible, 18.000 empresas y cerca de 300.000 puestos de trabajo en blanco", recalcó.

En este sentido, es importante analizar qué tan reversible es esta situación. Para Domecq todo es reversible, pero la pregunta es en cuánto tiempo y si ya empezamos. "El daño económico estructural fue muy grande, en el marco de una economía que arrastraba problemas. Reconstruir esa actividad económica va a llevar tiempo", planteó.

Cachanosky no es tan optimista. "Creo que vamos a ver, al principio, índices de actividad que nos venderán como índices de crecimiento a tasas chinas, pero en rigor van a ser recuperaciones estadísticas". El tema será si Argentina está dispuesta a encarar la reforma estructural. "Me parece que el debate viene por ahí y un poco tiene que ver con la carta de intención que todavía no se firmó con el Fondo, pero ya se está aspirando".

En cuanto a cómo se va a dar la negociación con el FMI, Cachanosky fue contundente: "El hecho de que arregles con el Fondo no quiere decir que vayas a resolver los problemas económicos. En Argentina creemos que los acuerdos para tener financiamiento son sustitutos de las reformas estructurales, pero el problema en este país no es sólo financiero".

Por último, sobre el clima de inversiones en el país, Domecq dijo: "Este año la inversión es el componente de la demanda que más está absorbiendo el shock recesivo del 2020. En una economía que cae 12 o 13 puntos este año, la inversión va a estar cayendo 25 o 30 y eso tiene que ver con que a la recesión se le suma la alta inflación, la crisis de confianza y la ausencia de financiamiento a largo plazo".

"En ese sentido, la inversión argentina está en niveles mínimos históricos y claramente eso va poniendo más trabas en el camino al crecimiento de largo plazo. Esta crisis de confianza, producto de que no sólo tenemos una economía con problemas, sino que tampoco está claro todavía hacia dónde va, genera una frustración muy importante sobre una economía que ya arrastra problemas, sin estabilidad macro e inflación. Hoy 9 de cada 10 empresarios están más pensando en desarmar activos fijos que empezar a encarar un proceso de inversión", apuntó.

Cachanosky, agregó: "Creo que Argentina podría tener un crecimiento fenomenal, pero requiere de dos cosas: un buen plan económico y un cambio en la calidad institucional. Cuando hablo de institucional me refiero a las normas, leyes, códigos, y costumbres que regulan la relación entre las personas y con el Estado. Argentina destrozó su sistema institucional, sus reglas de juego y recuperar esa confianza lleva tiempo".