Latam revela nueva fórmula para conseguir financiamiento por hasta u$s 2450 millones

Después de cinco días de maratónicas reuniones en Latam Airlines, la aerolínea presentó su nueva propuesta de financiamiento vía Debtor-In-Possession (DIP, su sigla en inglés) con miras a lograr una rápida aprobación por parte del Juez James L. Garrity, en el marco de la reorganización financiera y operativa que inició el 26 de mayo como consecuencia del impacto del coronavirus en sus operaciones.

A través de un hecho esencial presentado esta madrugada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía se hizo cargo de los cuestionamientos que recibió su primera propuesta por parte del juez Garrity, quien se negó al mecanismo de cambio de deuda por acciones que se incluía para el pago de los US$ 900 millones que aportarían las familias Cueto, Amaro y Eblen junto a Qatar.

De esta forma, en esta oportunidad se incluyó para el llamado Tramo A a las firmas inversionistas que habían quedado por fuera de la primera propuesta. Ese tramo será "por un monto de capital de hasta u$s 1300 millones, de los cuales u$s 1125 millones serán proporcionados por Oaktree Capital Management y u$s 175 millones serán proporcionados por Knighthead, Jefferies y/u otras entidades que formen parte del sindicato de acreedores organizado por Jefferies".

Ahora bien, para el Tramo C -que será por un monto de hasta u$s 1150 millones-, se recibirían u$s 750 millones por parte el grupo de accionistas de Latam compuesto por el Grupo Cueto, Grupo Eblen y Qatar Airways; u$s 250 millones serán proporcionados por Knighthead, Jefferies y/u otras entidades que formen parte del sindicato de acreedores organizado por Jefferies; y u$s 150 millones a ser proporcionado por accionistas o acreedores de Latam, o nuevos inversionistas de la misma (en cada caso a satisfacción de la Sociedad) en caso de cumplirse ciertas condiciones.

La aerolínea aclaró que "si no se obtuvieren compromisos por dichos u$s 150 millones, el diferencial será proporcionado, a pro rata, por los acreedores del Tramo C" indicados anteriormente.

No hay deuda por acciones

Además, Latam retiró el polémico punto de la convertibilidad de deuda en acciones que llevó precisamente al Juez Garrity a declinar la moción y aseguró que "los montos adeudados serán pagados en dinero efectivo", "salvo que los términos del Financiamiento DIP sean modificados con posterioridad conforme a un plan de reorganización que sea aprobado de acuerdo a las normas que rigen el Procedimiento Capítulo 11".

Y aclaró: "De efectuarse dicha modificación, sin embargo, el grupo formado por Knighthead, Jefferies y/u otras entidades que formen parte del sindicato de acreedores organizado por Jefferies, no podrá ser forzado a recibir pagos distintos de dinero en efectivo dinero y los demás acreedores del Tramo C tendrán derecho a comprarle su acreencia a valor par".

"La Nueva Propuesta de Financiamiento DIP fue sometida a la aprobación del Tribunal con esta misma fecha", apuntó la compañía la comunicación al regulador.

El directorio de la línea aérea había estado en reuniones permanentes desde el viernes, y su análisis se centró en lograr una propuesta que permitiera un rápido análisis por parte del juez. Según trascendió, hubo cuatro opciones que corrieron con fuerza en algún minuto. Incluso, la firma habría contemplado tener el domingo la alternativa, pero el proceso se extendió por su alto grado de complejidad.

La urgencia de inyección de recursos no es menor. Para fines de septiembre, se estima que la caja estará en niveles de US$ 700 millones, mientras que en julio estaba en US$ 1.422 millones.