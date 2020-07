Latam consiguió financiamiento por u$s 1300 millones y asegura su continuidad

Una buena noticia recibió LATAM Airlines, ya que en la búsqueda de financiamiento para hacer frente a su proceso de reorganización dio cuenta que el fondo de inversión Oaktree Capital Management se comprometió con u$s 1300 millones.

Mediante un hecho esencial en la madrugada de este jueves, la aerolínea comunicó que se formalizó ante la corte de los Estados Unidos el segundo tramo de la propuesta de financiamiento DIP (Debtor in Possession, por su sigla en inglés), correspondiente al "A", y en la que se anuncia el aporte del fondo estadounidense con sede en Los Ángeles.

Con este impulso, la compañía prácticamente asegura su continuidad considerando que necesitaba de unos u$s 2000 millones para su funcionamiento en los próximos meses. No obstante, la propuesta debe ser revisada y aprobada por la Corte de Nueva York en los próximos días.

Lo mismo ocurrirá con el primer tramo anunciado previamente al mercado, denominado Tramo C, que involucra los u$s 900 millones comprometidos por los accionistas Qatar Airways y familias Cueto y Amaro, con una ampliación por u$s 250 millones.

Si bien la norma establece que esta propuesta se debe revisar en 21 días, en el escrito la firma pidió al juez que lo haga en cinco. Además, con este accionar se viabilizan los aportes que comprometieron los accionistas, quienes habían puesto como condición que la suma de los tramos A más C sumaran al menos u$s 1900 millones para concretar la entrega de sus recursos.

La aerolínea además comunicó que su filial brasileña también se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos, ya que los efectos económicos que ha significado la prolongación de la pandemia obligaron a la entidad a acudir al procedimiento para reestructurar sus pasivos financieros y administrar eficientemente su flota, manteniendo su continuidad operacional, además de facilitar su acceso al financiamiento DIP.

Cuando inició su proceso en la justicia, la empresa dejó afuera la filial en Brasil y la Argentina, dado que, en el primero de los casos, había conversaciones avanzadas para lograr apoyos económicos de organismos estatales, los que hasta ahora no han llegado.

Tras la primera audiencia en la Argentina entre los gremios aeronáuticos y la línea aérea, realizada ayer al mediodía de forma virtual, el Ministerio de Trabajo exhortó a la compañía a abonar los sueldos adeudados, pero aún no definió si permite la apertura o no del procedimiento preventivo de crisis (PPC), solicitado el pasado 17 de junio. Fuentes del sector aseguraron que podría haber novedades en ese sentido la próxima semana.