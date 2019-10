Latam comenzó a vender pasajes a Malvinas desde Córdoba y San Pablo

Latam Airlines Brasil comenzó este martes a vender los pasajes para su nuevo vuelo semanal a Islas Malvinas desde San Pablo, Brasil, con una escala mensual en Córdoba, que operará a partir del próximo 20 de noviembre.

La ruta utilizará aviones Boeing 767, con capacidad para 221 pasajeros (191 en Economy y 30 pasajeros en Premium Business).

Latam Airlines Brasil fue elegida para operar el vuelo en diciembre de 2018, tras un proceso de licitación acordado entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido para establecer una operación adicional a Islas Malvinas al vuelo que opera desde Punta Arenas, Chile. Desde hace más 20 años, Latam Airlines Chile vuela una vez por semana los sábados entre Punta Arenas (Chile) y las Islas Malvinas, con escala mensual en Río Gallegos, en cumplimiento con un decreto firmado desde 1999 por los gobiernos de Argentina y del Reino Unido.

El 20 de noviembre, el vuelo inaugural hacia Islas Malvinas, tendrá escala en Córdoba. Desde la ciudad argentina, la ruta demanda 4 horas y 25 minutos de viaje; el tramo cuesta u$s 529 con una valija incluida, según lo ofrecido en la página web de la compañía; para volar el 20 de noviembre y regresar una semana después, el valor asciende a u$s 1529, ya que el regreso es vía San Pablo, con una larga escala y un total de casi 17 horas de vuelo. En caso de conseguir ida y vuelta directo, el precio desde Córdoba es de unos u$s 1060. En general, el tercer miércoles de cada mes opera la ida desde la ciudad argentina y el regreso está previsto para el cuarto miércoles, es decir, una semana después.

Desde San Pablo, el vuelo directo demanda 6 horas y, en caso de contratar ida y vuelta sin escalas, cuesta u$s 1102.

Fuentes de Latam explicaron a El Cronista que, en la ruta a Chile, la empresa traslada en su mayoría a isleños. La nueva ruta a Brasil permitirá conectar a los habitantes de las islas argentinas, pero bajo dominio británico, con otras regiones y ciudades; será muy utilizada para el transporte de cargas pero, además, prevén impulsar el turismo en las Malvinas hasta un 30% al atraer la visita de brasileños y otros turistas que conecten vía San Pablo.

"Con este nuevo servicio de Latam, duplicaremos el número de vuelos comerciales a las islas y brindaremos acceso directo a nuestro hub de São Paulo, que ofrece conexiones con destinos en Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y Asia. Nos enorgullece ser el único grupo de aerolíneas que conecta las islas más icónicos con el mundo", dijo Nicolás Salazar, vicepresidente de Network, Latam Airlines Group.

Desde el centro de conexión de San Pablo/Guarulhos, LATAM vuela a más de 33 destinos en Sudamérica, así como a 14 ciudades en Norteamérica, Europa, África y Asia. El nuevo vuelo está programado para conectarse a través de San Pablo con vuelos desde y hacia ciudades como Miami, Londres y Madrid, explicó la empresa, en un comunicado.