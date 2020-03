Latam Airlines al límite: negociará baja de sueldos de sus trabajadores e insistirá en apoyo financiero estatal

Con gran parte de sus aviones en tierra, Latam Airlines enfrenta la peor crisis de su historia, al igual que gran parte de las compañías aéreas del mundo. Para poder seguir a flote, la empresa ligada a la familia Cueto busca desplegar una serie de medidas, como negociar con sus sindicatos una disminución temporal de un porcentaje de las remuneraciones de sus trabajadores.

El viernes, Ed Bastian, CEO de Delta -el nuevo socio de Latam- renunció al 100% de su sueldo por seis meses. El mismo día, la compañía chilena anunció que su CEO reducirá su sueldo en 25% de forma temporal, y que se trabajará en medidas similares para el resto del directorio y principales ejecutivos.

Latam emplea a unas 43 mil personas, de las cuales menos de la mitad trabajan en Chile. En sueldos y salarios, la firma desembolsó a nivel consolidado u$s 1.478 millones durante todo 2019, es decir, un promedio de u$s 24 millones.

Su mayor mercado es Brasil: aportó el 38% de sus ingresos, que en 2019 llegaron a u$s 10.430,9 millones; Chile representó el 16%.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, sus sigla en inglés) advirtió ayer martes que la mayoría de las aerolíneas del mundo se enfrenta a una crisis de efectivo, en medio de la paralización de viajes por el coronavirus, y que la industria podría necesitar hasta u$s 200 mil millones en ayuda de emergencia.

Precisamente, la falta de efectivo es lo que complica actualmente a Latam. Pero tiene un colchón: al 31 de diciembre, el saldo de fondos líquidos de la compañía alcanzó los u$s 1.459 millones, que están invertidos en instrumentos de corto plazo. Adicionalmente, tiene una línea de crédito comprometida no utilizada de u$s 600 millones.

No obstante, su nivel de endeudamiento supera los u$s 7.200 millones.

En medio de este catastrófico escenario, la administración de la compañía busca reducir con fuerza sus costos fijos, como son los salarios. Dado esto, la empresa está haciendo un completo análisis de la situación, lo que incluye determinar la cantidad de personas que deberán quedarse en sus casas y cuánto se reducirá su trabajo producto de que la mayoría de los aviones están estacionados.

Tras esto, explican altas fuentes de la compañía, vendría la negociación con los distintos sindicatos.

En la jornada de ayer, Sky Airlines –liderada por Holger Paulmann, sobrino de Horst- anunció una baja temporal de un porcentaje de las remuneraciones de su equipo de ejecutivos.

En paralelo, Latam, al igual que varias compañías internacionales, busca ayuda estatal. "Vamos a requerir del apoyo de los gobiernos para salir adelante de la mayor crisis de la historia", dijo el lunes Roberto Alvo, actual vicepresidente comercial y próximo CEO de la firma en reemplazo de Enrique Cueto.

La opción de esta aerolínea sería la emisión de un bono subordinado que sea adquirido por el Estado de Chile.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, cuestionó la petición. "Me enteré de que Latam está pidiendo ayuda (económica) del Estado (...). Es muy apresurado pedir algo así para una empresa grande. No me parece conveniente. Nosotros estamos por la gente", dijo ayer.

Pese a esto, la firma seguiría en negociaciones para intentar cerrar un apoyo estatal.

Las compañías estadounidenses están en conversaciones con el gobierno de su país para obtener al menos u$s 50 mil millones en asistencia financiera, lo que podría incluir préstamos respaldados por el fisco, subvenciones en efectivo u otras medidas.

Latam fue consultada para este artículo sobre la baja de sueldos y el bono subordinado, pero no realizó comentarios.